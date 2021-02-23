استمرار الملاحة بميناءي الإسكندرية والدخيلة رغم سقوط أمطار

أكد المتحدث باسم هيئة ميناء الإسكندرية أحمد بريقع، استمرار حركة الملاحة بميناءي الإسكندرية والدخيلة؛ رغم سقوط أمطار متوسطة على الثغر مع موجه من الرعد والبرق، موضحا أن حركة شحن وتفريغ البضائع وتداول الحاويات والشاحنات استمرت بشكل طبيعي ومنتظم.ووجه رئيس هيئة ميناء الإسكندرية الربان طارق شاهين، إداراتي الحركة والخدمات البحرية ومركز عمليات الميناء برفع درجة الاستعداد، وتلقي أي إشارات استغاثة من السفن والبواخر مع سرعة الانتقال، حفاظا على الممتلكات وأرواح وسلامة الملاحة البحرية.ورفعت محافظة الإسكندرية وأجهزتها التنفيذية وشركة الصرف الصحي حالة الطوارئ، واتخذت كافة الاستعدادات والدفع بسيارات تصريف المياه وكسحها؛ لمنع تراكم المياه وتسهيل حركة المواطنين.كما عززت مديرية أمن الإسكندرية من الخدمات المرورية؛ لتحقيق السيولة المرورية وعدم تكدس السيارات.