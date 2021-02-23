مطران اللاتين يسيم كاهنًا جديدًا بكاتدرائية سان مارك

قال الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك: إن المطران كلاوديو لوراتي، مطران اللاتين بمصر، سيرأس قداس الرسامة الكهنوتية للشماس الإنجيلي يعقوب جابر يعقوب.وأضاف الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن ذلك في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الجمعة الموافق 5 من مارس المقبل بكاتدرائية سان مارك بشبرا مصر.