تصدر نماذج امتحانات الصف الخامس الابتدائي الترم الاول 2021، محركات البحث خلال هذه الساعات، مع قرب امتحانات الفصل الدراسي الأول، التي من المقرر أن تبدأ السبت المقبل الموافق 27 فبراير، وتستمر حتى يوم 11 مارس المقبل، لجميع صفوف النقل، والشهادة الإعدادية.





لذا يبحث أولياء الأمور والطلاب عن نماذج استرشادية للامتحانات التي ستجرى لأول مرة في تاريخ مصر، الامتحان الموحد متعدد التخصصات، والذي يجمع كافة المواد في ورقة أسئلة واحدة، ويتكون من 5 إلى 6 أسئلة، عبر المنصات الالكترونية على محركات البحث الشهيرة.





ومن جانبها قامت وزارة التربية والتعليم، بتغيير شكل الامتحانات نظرًا لما يمر به العالم من انتشار جائحة كورونا المستجدة، التي راح ضحيتها الآلاف حول العالمن من الأوراح، وذلك خوفًا على الطلاب وحفاظًا على أرواحهم.





نماذج امتحانات الصف الخامس الابتدائي الترم الاول 2021

ويستطيع الطلاب الدخول عبر الرابط الآتي لتحميل نماذج امتحانات الصف الخامس الابتدائي: https://drive.google.com/ ، ومن من المقرر أن تكون يوم الاثنين 1 مارس المقبل، وفقا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم في مؤتمرها الصحفي الذي عقدته يوم الخميس الماضي، بهدف إعلان تفاصيل موعد الامتحانات والآلية التي ستتم من خلالها.





وتعتبر النماذج التي وضعتها الوزارة عبر منصتها الإلكترونية لمساعدة وتدريب الطلاب على الامتحان الموحد.





شكل امتحانات الصف الخامس الابتدائي

وأما عن شكل الأسئلة في الامتحان ستكون كالتالي: في مادة اللغة العربية، ستضم 10 أسئلة متنوعة ما بين اختار من بين الأقواس، وتكملة النص، والإعراب، وسؤال من قصة أعماق البحار، وتكون الأسئلة نقاط عبارة عن أ، ب، د، ج، وغيرها، بشكل مبسط وسهل يناسب جميع مستويات الطلاب الضعيف والمتوسط والقوي.





وأما مادة الرياضيات، ستضم 7 أسئلة وعلى هيئة"اختار الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاه"، ومادة العلوم 4 أسئلة وستكون اختار الإجابة الصحيحة، "اختيار"، بينما اللغة الإنجليزية 5 أسئلة اختياري ما بين الإجابات المعطاه، وأما مادة الدراسات الإجتماعية 4 أسئلة جميعها اختار ما بين الأقواس وفقا للنموذج الذي نشرته الوزارة، ولا تخرج الأسئلة من المناهج الذي تم تدرسيه للطلاب على مدار الترم الأول.





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وبعد توضيح شكل الامتحان وعرض نماذج امتحانات الصف الخامس الابتدائي الترم الاول 2021، يشار إلى أن وزارة التربية والتعليم، شددت على المديريات التعليمية والمدارس التي يتم بها إجراء الامتحانات، باتخاذ الاجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية اللازمة لمواجهة أزمة كورونا المستجدة.