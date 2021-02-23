رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 23 فبراير 2021 الموافق 11 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

نماذج امتحانات الصف الخامس الابتدائي الترم الاول 2021

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 11:03 ص
الابتدائي
الابتدائي
نعمات مدحت
طباعة
تصدر نماذج امتحانات الصف الخامس الابتدائي الترم الاول 2021، محركات البحث خلال هذه الساعات، مع قرب امتحانات الفصل الدراسي الأول، التي من المقرر أن تبدأ السبت المقبل الموافق 27 فبراير، وتستمر حتى يوم 11 مارس المقبل، لجميع صفوف النقل، والشهادة الإعدادية.

لذا يبحث أولياء الأمور والطلاب عن نماذج استرشادية للامتحانات التي ستجرى لأول مرة في تاريخ مصر، الامتحان الموحد متعدد التخصصات، والذي يجمع كافة المواد في ورقة أسئلة واحدة، ويتكون من 5 إلى 6 أسئلة، عبر المنصات الالكترونية على محركات البحث الشهيرة.

ومن جانبها قامت وزارة التربية والتعليم، بتغيير شكل الامتحانات نظرًا لما يمر به العالم من انتشار جائحة كورونا المستجدة، التي راح ضحيتها الآلاف حول العالمن من الأوراح، وذلك خوفًا على الطلاب وحفاظًا على أرواحهم.

نماذج امتحانات الصف الخامس الابتدائي الترم الاول 2021

ويستطيع الطلاب الدخول عبر الرابط الآتي لتحميل نماذج امتحانات الصف الخامس الابتدائي: https://drive.google.com/، ومن من المقرر أن تكون يوم الاثنين 1 مارس المقبل، وفقا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم في مؤتمرها الصحفي الذي عقدته يوم الخميس الماضي، بهدف إعلان تفاصيل موعد الامتحانات والآلية التي ستتم من خلالها.

وتعتبر النماذج التي وضعتها الوزارة عبر منصتها الإلكترونية لمساعدة وتدريب الطلاب على الامتحان الموحد.

شكل امتحانات الصف الخامس الابتدائي

وأما عن شكل الأسئلة في الامتحان ستكون كالتالي: في مادة اللغة العربية، ستضم  10 أسئلة متنوعة ما بين اختار من بين الأقواس، وتكملة النص، والإعراب، وسؤال من قصة أعماق البحار، وتكون الأسئلة نقاط عبارة عن أ، ب، د، ج، وغيرها، بشكل مبسط وسهل يناسب جميع مستويات  الطلاب الضعيف والمتوسط  والقوي.

وأما مادة الرياضيات، ستضم 7 أسئلة وعلى هيئة"اختار الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاه"، ومادة العلوم  4 أسئلة وستكون اختار الإجابة الصحيحة، "اختيار"، بينما اللغة الإنجليزية 5 أسئلة اختياري ما بين الإجابات المعطاه، وأما مادة الدراسات الإجتماعية 4 أسئلة جميعها اختار ما بين الأقواس وفقا للنموذج الذي نشرته الوزارة، ولا تخرج الأسئلة من المناهج الذي تم تدرسيه للطلاب على مدار الترم الأول. 

اقرأ ايضا:


وبعد توضيح شكل الامتحان وعرض نماذج امتحانات الصف الخامس الابتدائي الترم الاول 2021، يشار إلى أن وزارة التربية والتعليم، شددت على المديريات التعليمية والمدارس التي يتم بها إجراء الامتحانات، باتخاذ الاجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية اللازمة لمواجهة أزمة كورونا المستجدة.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

الصور الأولى من حادث مصرع رجل الأعمال ياسين عجلان

أكواد امتحانات الصف الثاني الثانوي الترم الأول 2021

نماذج امتحانات الصف الثاني الإعدادي الاسترشادية الموحدة للترم الأول 2021

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الثلاثاء 23-2-2021

الصور

image description

حريق عقار بسبب البرق فى دمياط

image description

ميدان الشهابية مغطى بالثلوج فى دمياط (صور)

image description

محافظ أسيوط: تسليم 4 أجهزة مولدات أكسجين للمستشفيات لمواجهة كورونا

image description

ننشر تفاصيل المجلس التنفيذى لمحافظة دمياط

image description

إطلاق اسم الشاعر فاروق شوشة على مدرج بجامعة دمياط

الأكثر قراءة

أمطار غزيرة تصل حد السيول اليوم.. و«الري» تطالب بالحذر

حقيقة إلقاء وزير التعليم بيانًا لتأجيل امتحانات الترم الأول

سقوط أمطار رعدية غزيرة على الإسكندرية (صور)

الصور الأولى من حادث مصرع رجل الأعمال ياسين عجلان

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

قصة «المنتج» أحمد زكي.. خسر كل أمواله وخاصم محمد خان وفشل في سداد الديون

منوعات

ارتفاع معدل البطالة في بريطانيا لأعلى مستوى منذ 5 أعوام

نماذج امتحانات الصف الخامس الابتدائي الترم الاول 2021

اليابان: انخفاض معدل الوفيات لأول مرة منذ 11 عاما

في عيد ميلاده.. إمبراطور اليابان يتطلع لمستقبل مشرق وسط الجائحة

أيام زمان

رقصك حلو ومش حرام.. حكاية تحية كاريوكا مع «هز الوسط»

«مش عارفة إنها كبرت».. تحية كاريوكا تتحدث عن ماجدة

«خدوا حاجات الرقاصة».. مأساة تحية كاريوكا مع أسرتها

«الدين لا يعارض الرقص».. الوجه الآخر لـ تحية كاريوكا

مقالات الرأي
ماجد حبته
محاولة اغتيال باشاغا!
مؤمن المحمدي
أبوألفين جنيه
القس. رفعت فكرى
‏التشويه التناسلى للإناث
---
المعارضة والشخصية الوطنية
المزيد

الثقافة

تعرف على أحدث إصدارات دار النسيم للنشر

الليلة.. عرض فيلم «شاهد على المحاكمة» بقصر السينما

العربية للعلوم تطرح رواية «القلم أمضى من السيف»

المجموعة القصصية «العازف» على طاولة مركز الحرية للإبداع.. الليلة