«نقل النواب» تناقش بيان وزير التنمية المحلية اليوم

تعقد لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، اجتماعين، اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب علاء عابد، لدراسة الموضوعات التى تخص اللجنة في بيان اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية.كما تعقد اللجنة اجتماعين، غدا الأربعاء، لدراسة الموضوعات التى تخص اللجنة في بيان وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق.