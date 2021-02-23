قطر تسجل 455 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة العامة القطرية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 455 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا في الأربع والعشرين ساعة الأخيرة، من بينها 417 إصابة محلية مسجلة بين أفراد المجتمع و38 حالة بين المسافرين العائدين من الخارج الذين يخضعون للحجر الصحي.كما سجلت وزارة الصحة شفاء 510 حالات من فيروس كورونا في الـ24 ساعة الأخيرة، ليصل بذلك إجمالي عدد المتعافين من المرض في دولة قطر إلى 151225.وقد خضعت جميع الحالات الجديدة للعزل الصحي ويتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة وفقًا لوضعهم الصحي.