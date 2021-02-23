ضبط مصنع مقرمشات غير مرخص في الأقصر

شنت مديرية التموين بالأقصر، بقيادة الدكتور تامر صلاح مختار، عدة حملات بمراكز المحافظة، لضبط المخالفين والمتلاعبين بالاسعار ومواجهة جشع التجار.وأسفرت الحملات عن تحرير 54 محضرا ومخالفة، كما تم ضبط مصنعا لإنتاج وتعبئة مقرمشات أطفال بدون ترخيص وبه 1480 كيس مقرمشات و40 كيلو مقرمشات داخل أكياس شفافة اللون وبدون بيانات و200 كرتونة فارغة، و300 بكرة استيكر و90 لفة أكياس فارغة تحمل علامة تجارية مقلدة كاراتيه.كما تم ضبط نصف طن دقيق بلدي مدعم، و15 عبوة عسل نحل مجهول المصدر، و300 علبة سجائر بدون فواتير، بوبوس، و50 كيلو جرام حبوب ذرة مجروشة تجهيزا للإنتاج