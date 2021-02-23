رابط اكواد الامتحانات للصف الثاني الثانوي 2021

ويمكن الحصول على أكواد امتحانات الصف الثانى الثانوي 2020 عن طريق عدة خطوات من بينها كتابة تاريخ الميلاد المدون فى شهادة الميلاد وكتابة المحافظة محل إقامة الطالب وتحديد جنس الطالب اذا كان ذكر أم أنثي ثم يتم الضغط على كلمة تسجيل الدخول حتى يتم التسجيل، وللحصول على رابط الأكواد اضغط الرابط التالى حتى تتمكن من الحصول عليه قبل الامتحان (studea.emis.gov.eg).













كيفية الحصول علي أكواد الطلاب الصف الثاني الثانوي: يمكنكم الحصول على الأكواد الطلاب من خلال اتباع الخطوات التالية:-

1 - تسجيل الدخول علي رابط أكواد طلاب الثانوية العامة من خلال الرابط التالي:- ( ويجب على كل طالب إدخال كود الجلسة الخاص به، وفي حال إدخال كود مختلف يعتبر متغيب عن امتحانه، حيث أنه تبدأ الامتحانات على "التابلت " في موعد ثابت للجميع، ويغلق تلقائيًا في نهاية الوقت للجميع، وعداد الوقت الذي يظهر للطالب يبين فقط المدة التي قضاها الطالب أثناء حل الامتحان.يمكنكم الحصول على الأكواد الطلاب من خلال اتباع الخطوات التالية:-1 - تسجيل الدخول علي رابط أكواد طلاب الثانوية العامة من خلال الرابط التالي:- ( studea.emis.gov.eg ).



2 - كتابة الرقم القومي الخاص بالطالب والمتواجد في شهادة الميلاد المميكنة أو الكمبيوتر.



3 - كتابة تاريخ الميلاد المدون في شهادة الميلاد.



4 - كتابة المحافظة محل إقامة الطالب تفصيليا.



5 - تحديد جنس الطلاب (ذكر - أنثى).



6 - الضغط على كلمة تسجيل الدخول.

ازدات عمليات البحث عبر محرك البحث العالمي "جوجل" اليوم الثلاثاء 23-2-2021، عن رابط أكواد الامتحانات للصف الثاني الثانوي 2021، حيث ناشدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى طلاب جميع الصفوف بتسجيل الاستمارة الالكترونية الخاصة بهم والذي يوافق الموعد الأخير وهو اليوم الأحد 21 فبراير الجارى، ومن المقرر عقد امتحانات الكترونية من المدرسة خلال يومين 27 و28 فبراير على أن يتم عقد امتحانات وتقيمات شهرية لهم بداية من مارس.