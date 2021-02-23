تحصيل رسوم ومتأخرات النظافة على الأسواق والمحال العامة ببورسعيد

واصلت أحياء محافظة بورسعيد، جهودها، اليوم الثلاثاء، لتحصيل رسوم ومتأخرات النظافة على الأسواق والمحال العامة.وأشار اللواء أحمد قاسم، رئيس حي الضواحي، إلى أنه جرى المرور الميداني على السوق القابوطي المجمع بجوار مركز الشباب لتحصيل رسوم متأخرات النظافة على المحال العامة ومحال بيع قطع غيار السيارات وإطارات السيارات، مؤكدًا أن ذلك يأتي للاستفادة من تلك الايرادات في تنفيذ مشروعات تنموية وخدمية تعود بالنفع والفائدة على أبناء المحافظة، والمساهمة في أعمال البنية التحتية والترفيق لمشروعات الإسكان الجاري العمل بها.وشدد على ضرورة استمرار تحصيل هذه المتأخرات، وأنه في حالة الامتناع عن سداد هذه المتأخرات سيجرى تحرير محاضر فورية بها للممتنعين.