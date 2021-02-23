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الثلاثاء 23 فبراير 2021 الموافق 11 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«التعليم» تنشر النماذج الاسترشادية الرسمية اليوم

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 09:57 ص
الدكتور طارق شوقي
الدكتور طارق شوقي
نورهان عبدالرحمن
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تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لنشر النماذج الاسترشادية لتدريب الطلاب من الصفوف الرابع الإبتدائي للثالث الإعدادي، للتدريب على شكل الامتحان المجمع المقرر عقده للطلاب عن منهج الفصل الدراسي الأول.

ونفت الوزارة، صحة النماذج الاسترشادية، المتداولة على السوشيال ميديا، وأكدت أنها لم تنشر أى نماذج على موقعها الرسمي، وأن هذه هي الحقيقة الدامغة وكل ما يتم تداوله غير رسمي ولا داعي لأي قصص وروايات وتساؤلات أخرى!».

وأكدت الوزارة، أنه سوف يتم نشر النماذج الرسمية على موقع منصة التعليم المصري، اليوم، بعد اكتمال المراجعات المعتادة.

كان قد انتشرت أنباء عن سحب الوزارة الأسطوانات الخاصة بالنماذج الاسترشادية لوجود أخطاء بها.

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