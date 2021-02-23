1121 إصابة جديدة بكورونا في بلجيكا

سجلت بلجيكا 1121 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال 24 ساعة الماضية، حيث سجلت 2098،6 بين 13 و19 فبراير الجاري ويمثل هذا ارتفاعا بنسبة 13% عن فترة الأيام السبعة السابقة.وذكر معهد الصحة العام في بلجيكا (سيانسانو)- حسبما ذكرت قناة (آر تي بي إف) الإخبارية البلجيكية، اليوم الثلاثاء- أنه يوجد 1708 حالة حاليا بالمستشفيات، وتم نقل 348 مريضا إلى العناية المركزة ووفاة 20 حالة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.وأكد المعهد أنه منذ بداية ظهور الوباء في بلجيكا، تم إدخال 379ر752 شخصا إلى المستشفى بسبب كوفيد -19 بينما توفي 21.923 شخصا بسببه.يذكر أن اكثر من 407.000 شخصا تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح، بينما حصل 265.691 شخصا على الجرعة الثانية للقاح.