الأنبا عمانوئيل يلتقي الراهبات بإيبارشية طيبة

اجتمع نيافة الأنبا عمانوئيل مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك في اللقاء الشهري مع الراهبات المتواجدات بايبارشية طيبة، واحتفلت الأخوات الراهبات بنذورهن الرهبانية خلال القداس الإلهي بالمطرانية.وقال الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إنه ألقى نيافته العظة التي تمحورت حول أهمية الحياة المكرسة وعن احتياج العالم الشديد لحضور المكرسين وشهادتهم.وأضاف الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن العظة أشارت أيضًا إلى أن الحياة المكرسة هي مجازفة ومخاطرة، لأننا نؤمن بيسوع القائم من بين الأموات، وإن لم نؤمن بذلك فتكريسنا يفقد معناه.