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الثلاثاء 23 فبراير 2021 الموافق 11 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

مصر للطيران تنقل 3144 راكبا عبر 74 رحلة بمطار القاهرة اليوم

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 09:46 ص
مصر للطيران
مصر للطيران
محمود السعدى
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تسير مصرللطيران بمطار القاهرة الدولي اليوم الثلاثاء، 74 رحلة جوية بمعدل 31 رحلة دولية إلى كل من بغداد، لاجوس، ندچمينا، تونس، أبوچا، الدوحة، أبوظبي، لندن، دوالا، باريس، موسكو، اسطنبول، دبي، أثينا، ڤيينا، البحرين، الخرطوم، بيروت، عمان، أديس أبابا، الشارقة، أربيل، و10 رحلات داخلية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان، و6 رحلات شحن جوى، تنقل جميعها أكثر من 3144 راكبا.

وتلتزم الشركة الوطنية للطيران "مصر للطيران" بتطبيق كافة الإجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية بجميع رحلاتها الجوية الدولية، والتجارية، والداخلية لضمان سلامة العاملين والمسافرين وأطقم الطائرات، وفقًا لتوصيات الاتحاد الدولي للنقل الجوي ومنظمة الصحة العالمية.

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