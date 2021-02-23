4182 إصابة جديدة و153 وفاة بكورونا في أوكرانيا

سجلت أوكرانيا 4 آلاف و182 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى مليون و311 ألفا و844 حالة.وأوضح وزير الصحة الأوكراني مكسيم ستيبانوف، وفقا لوكالة أنباء "يوكرنفورم" الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، أن من بين الإصابات الجديدة 252 طفلا و219 عاملا في المجال الطبي، مضيفا أن 153 آخرين توفوا جراء الإصابة بالفيروس التاجي، فيما تماثل للشفاء 4351 شخصا، مشيرا إلى أن 1236 شخصا انتقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.وشهدت منطقة ايفانو فرانكيفسك أكبر عدد من الحالات المؤكدة تليها تشيرنيفتسي ثم منطقة فينيتسا والعاصمة كييف وزاكارباتيا.