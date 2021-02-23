«العذراء» بروما تحتفل بالأسبوع الأول من الصوم الأربعيني المقدس

تحتفل كنيسة السيدة العذراء مريم للأقباط الكاثوليك بروما بالأسبوع الأول من الصوم الأربعيني المقدس.وقال الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إنه سبقه صلوات درب الصليب.وأضاف الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن الاحتفالات جاءت مع مراعاة كل الإجراءات الاحترازية المشددة.