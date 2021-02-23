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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

«الكاثوليكية» تحتفل بذكرى القديسة مارجريت من كورتونا

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 10:16 ص
الكنيسة القبطية الكاثوليكية
الكنيسة القبطية الكاثوليكية
جرجس صفوت
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احتفلت الكنيسة القبطية الكاثوليكية، اليوم الثلاثاء، برئاسة الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك، بذكرى القديسة مارجريت من كورتونا.

وقال الأب وليم عبدالمسيح سعيد الفرنسيسكاني، في بيان اليوم، إن القديسة وُلِدَت عام 1247م في مدينة صغيرة تتبع إقليم توسكانيا هي "لاﭬـيانو" بإيطاليا، وبعمر السابع عشر التقت شابًا فهربت معه بدافع العاطفة بعد أن أقنعها بأنه سيتزوجها، وعاشت معه مدّة عشر سنوات في القلعة، وخلال هذه السنوات أنجبت له طفلًا.

وأضاف: "حاولت العودة إلى بيت أبيها لكن زوجته رفضتها، توجهت نحو دير الرهبان الفرنسيسكان بـ كورتونا وتم قبولها بالرهبنة الفرنسيسكانية العلمانية، كما تمكنت بجهودها ورغبتها في تخفيف معاناة المرضى الفقراء والمُشرَّدين بتأسيس مستشفى لهم، وقد أمّنت فريقًا من التمريض مكوَّنًا من مُكرسات ثالثيات كان لهنّ نفس الرؤية والرسالة كذلك أسست مجموعة خدمية أخري باسم سيدة الرحمة".

وتابع: "انتقلت الأخت مارجريت للعيش في الفترة الأخيرة من حياتها بكنيسة مُتَهَدِّمة ومهجورة على اسم القديس باسيليوس، وقد قضت بها 22 عامًا حتى رقدت في الرب يوم 22 فبراير 1297م عن عمر ناهز الخمسين، أما عن ابنها فقد صار راهبًا بدير الرهبان الفرنسيسكان بـ كورتونا".

واختتم: "تم إعلان قداستها عن يد البابا بنديكتوس الثالث عشر عام 1728م".

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