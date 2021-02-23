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الثلاثاء 23 فبراير 2021 الموافق 11 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

غلق 19 مركزا للدروس الخصوصية بالغربية

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 09:41 ص
مركزا للدروس الخصوصية
مركزا للدروس الخصوصية
حسام فوزي جبر - شريف عبد الغني
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شنت جميع المراكز والمدن والأحياء بمحافظة الغربية، أمس الاثنين، حملات مستمرة لغلق مراكز الدروس الخصوصية، في إطار الحرص على منع التكدسات والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وشنت رئاسة مركز ومدينة المحلة الكبرى حملة أسفرت عن غلق وتشميع 8 مراكز دروس خصوصية، كما قامت رئاسة مركز ومدينة السنطة بإغلاق 4 مراكز، وزفتى بغلق 3 مراكز، كما تم غلق 4 مراكز بمدينة بسيون.

وأهابت محافظة الغربية بجميع المواطنين الالتزام بالإجراءات الاحترازية حرصًا على سلامة وصحة الجميع.

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