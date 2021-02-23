غلق 19 مركزا للدروس الخصوصية بالغربية

شنت جميع المراكز والمدن والأحياء بمحافظة الغربية، أمس الاثنين، حملات مستمرة لغلق مراكز الدروس الخصوصية، في إطار الحرص على منع التكدسات والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.وشنت رئاسة مركز ومدينة المحلة الكبرى حملة أسفرت عن غلق وتشميع 8 مراكز دروس خصوصية، كما قامت رئاسة مركز ومدينة السنطة بإغلاق 4 مراكز، وزفتى بغلق 3 مراكز، كما تم غلق 4 مراكز بمدينة بسيون.وأهابت محافظة الغربية بجميع المواطنين الالتزام بالإجراءات الاحترازية حرصًا على سلامة وصحة الجميع.