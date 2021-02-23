«دعم وميزانية».. كيف ساعدت الدولة الفئات الأكثر احتياجًا في ظل كورونا؟

منذ ظهور فيروس كورونا واتخذت الحكومة مجموعة من التدابير والإجراءات التي من شأنها دعم ومساندة الفئات الأكثر احتياجًا من المجتمع وعلى رأسهم الأرامل والمطلقات وذوي الإعاقة ومستفيدي تكافل وكرامة ومن هنا جاءت الضرورة لزيادة ميزانية صندوق تأمين الأسرة التابع لبنك ناصر الاجتماعي لـ 528 مليون جنيه والذي يستهدف في المقام الأول حماية الأسرة بتوفير دخل مناسب يضمن لها حياة كريمة، بزيادة قدرها 17 مليون جنيه.وذكرت نيڤين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي أن نسبة المبالغ المنصرفة لمستحقي النفقة لكل من الزوجة والمطلقة والأبناء والوالدين منذ نشأة الصندوق في 2004 وحتي 3062020 مبلغ 4 مليارات و60 مليون جنيه مقابل 3 مليارات و308 ملايين جنيه للفترة المماثلة من العام السابق بزيادة قدرها 752 مليون جنيه بنسبة تطور 23% نتيجة زيادة عدد احكام النفقة، كما بلغ عدد المستفيدين من الصندوق حتي 3012021، 413 ألف مستفيد بأحكام قضائية عددها 259 ألف حكم قضائي.وفِي هذا الإطار أكد الدكتور صلاح هاشم، مستشار وزارة التضامن الاجتماعى للسياسات الاجتماعية، أن وزارة التضامن من الوزارات الخدمية التي تقدم الدعم المباشر وغير المباشر للفئات الأكثر احتياجًا؛ أيضًا وجود فيروس كورونا والزيادة السكانية تلعب دورا فى زيادة معدلات الفقر إلا أن الدولة بدأت تنتهج سياسات مغايرة بتقديم الدعم المباشر من خلال العديد من المبادرات المجتمعية التي تهدف في المقام الأول رعاية الأسر الاكثر احتياجًا، وذلك من خلال البحوث الإجتماعية الدقيقة التي يجريها مندوبي التضامن لبيان أحقية هذه الفئات.وأوضح "هاشم" أن هناك سياسات جديدة اتبعتها الدولة تسببت فى هذا الانخفاض الكبير فى معدل الفقر، وهذه السياسات هى اختلاف مفهوم الدولة للفقر لأن الدولة سابقا كانت تنظر إلى الفقر على أنه الفقر المادى فقط وعدم قدرة الفرد على إشباع حاجاته الأساسية، لكن منذ 2015 والدولة اتبعت مفهوما جديدا للفقر وهو الفقر متعدد الأبعاد، بمعنى أن الفقر ليس الفقر المادى فقط لكن من الممكن أن يكون فقرا صحيا، لذا تم عمل العديد من المبادرات الرئاسية التى أدت إلى توفير الخدمات الصحية والعلاجية وتشخيصها للمواطن بالإضافة إلى التأمين الصحى الشامل، الأمر الذى امتد إلى بقية القطاعات مثل تقديم الخدمات التعليمية.وأشار مستشار وزارة التضامن للسياسات الاجتماعية إلى أن وزارة التضامن منذ 2015 قامت بعمل قاعدة معلوماتية للفئات الأولى بالرعاية (الفقيرة)، إلا أنه ما زال أمام الدولة تحديات كبيرة لتوفير التغطية الشاملة حتى ينخفض معدل الفقر خلال العامين لقادمين إلى 25% خلال 2022؛ كما أكد على استمرار الدعم الغذائى متوسط المقدم للأسرة ليصل إلى 1420 جنيه للأسرة، ومازالت الدولة تغطي 84% ٪ من الأسر من خلال الدعم التموينى.