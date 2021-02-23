«الشراكة وسانت كاترين» تحتفلان بعيد ميلاد مطران اللاتين بمصر

احتفلت بطريركية الأقباط الكاثوليك بعيد ميلاد المطران كلاوديو لوراتي، مطران اللاتين بمصر، مع مجموعة أخوية الشراكة والتحرر بالمطرانية بالإسكندرية، والتي تجلت في صلاة بالقداس الإلهي.وقال الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إنه احتفلت أيضًا كاتدرائية سانت كاترين بالمنشية الصغرى بالإسكندرية- بالقداس الإلهي الذي ترأسه لوراتي.وأضاف الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إنه شاركه نيافته في الصلاة رعاة الكنيسة.