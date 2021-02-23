الأمم المتحدة: أفغانستان شهدت خريفا دمويا رغم محادثات السلام

خلص تقرير صادر عن بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان إلى أن الصراع في الدولة تصاعد في خريف عام 2020، رغم بدء محادثات السلام.وكان شهر نوفمبر 2020 الأكثر دموية مقارنة بنفس الشهر في سنوات سابقة منذ بدأت بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان (يوناما) حفظ السجلات، وفقا للتقرير السنوي الصادر اليوم الثلاثاء.وقالت ديبورا ليونز، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في أفغانستان: "كان من الممكن أن يكون عام 2020 عاما للسلام في أفغانستان، بدلا من ذلك، لقي آلاف المدنيين الأفغان حتفهم بسبب الصراع".وبشكل عام، انخفض عدد الضحايا المدنيين في عام 2020 مقارنة بسنة.2019وسجلت يوناما مقتل 3035 مدنيا وإصابة 5785 آخرين في الصراع الأفغاني العام الماضي.ويمثل هذا انخفاضا بنسبة 15% مقارنة بعام 2019، في حين انخفض عدد الضحايا المدنيين إلى أقل من 10 آلاف للمرة الأولى منذ عام.2013وسجلت بعثة الأمم المتحدة زيادة في العنف خلال الربع الأخير مقارنة بالربع الثالث، وذلك للمرة الأولى.وكان أطراف النزاع خفضوا هجماتهم خلال موسم الشتاء البارد في السنوات السابقة.وتخوض حركة طالبان الإسلامية المتشددة حربا ضد الحكومة الأفغانية التي يدعمها الغرب. ولتنظيم داعش وجود منذ عدة سنوات في تلك البلاد التي تقع في آسيا الوسطى.