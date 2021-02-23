مطران طيبة يترأس الصلاة بكنيسة العائلة المقدسة بإسنا

ترأس صاحب النيافة الأنبا عمانوئيل عياد، مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك، القداس الاحتفالي بمناسبة عيد العائلة المقدسة.وقال الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إن القداس جاء أيضًا لإحياء تذكار مرور سبعة وتسعين عامًا على بناء الكنيسة بمدينة إسنا.وأضاف الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إنه شارك نيافته الصلاة الأب أغسطينوس الفرنسيسكاني راعي الكنيسة، والأب يوحنا معطي.