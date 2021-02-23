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الثلاثاء 23 فبراير 2021 الموافق 11 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الصدر يدعو الحكومة العراقية للتصدي لاستهداف البعثات الدبلوماسية

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 09:33 ص
مقتدى الصدر
مقتدى الصدر
منار أحمد
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دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الحكومة العراقية إلي التصدي لمحاولة استهداف البعثات الدبلوماسية في البلاد.

وفي تغريدة على حسابه على "تويتر"، دعا الزعيم الشيعي حكومة مصطفى الكاظمي إلى عدم الوقوف مكتوفة الأيدي أمام الهجمات الصاروخية التي تستهدف البعثات الدبلوماسية الأجنبية، وفقا لفضائية "العربية" الإخبارية.

وقال: "أرى أن استعمال السلاح والقصف واستهداف المقار الدبلوماسية في العراق يزداد ويتعاظم، فيزداد ويتعاظم الخطر على أرواح المدنيين من الشعب العراقي وتهون هيبة الدولة أكثر وأكثر".

كما تساءل، ملمحا إلى تورط الميليشيات "الولائية": "هل ترويع المدنيين والمواطنين وتعريض حياتهم للخطر يتلاءم مع المقاومة أم يشوه سمعتها؟"

أتى ذلك بعد أن تعرضت المنطقة الخضراء، وسط العاصمة العراقية بغداد مساء أمس الاثنين، لهجوم بصواريخ خلف أضرارا مادية.

وذكرت أجهزة الأمن العراقية في بيان أن صاروخين على الأقل سقطا داخل المنطقة الخضراء حيث تقع مقار السفارات الأجنبية ومنها الأميركية.

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