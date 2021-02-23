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الثلاثاء 23 فبراير 2021 الموافق 11 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

بينهم مرشحون للأسقفية.. دورة في التدبير الكنسي لـ15 راهبًا

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 10:09 ص
دورة في التدبير الكنسي
دورة في التدبير الكنسي
جرجس صفوت
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اختتم معهد التدبير الكنسي والتنمية دورة متخصصة ومكثفة في علوم الإدارة الكنسية والتفكير المخطط لـ١٥ راهبًا من رهبان أديرة وادي النطرون الأربعة، ومن بينهم المرشحون لدرجة الأسقفية خلال الفترة القادمة.

قال القس بولس حليم المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إنه شارك في تقديم محاضرات وورش العمل بالدورة أساتذة معهد التدبير الكنسي بقيادة عميد المعهد الدكتور مجدي لطيف.

وأضاف القس بولس حليم، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه ألقى قداسة البابا تواضروس الثاني المحاضرة الافتتاحية، بينما شارك أصحاب النيافة الأنبا دانيال أسقف المعادي وسكرتير المجمع المقدس، والأنبا يوأنس أسقف أسيوط، والأنبا يوليوس الأسقف العام لكنائس قطاع مصر القديمة وأسقفية الخدمات- بعدة محاضرات روحية ورعوية في المجال ذاته.

ولأهمية مثل هذة الدورات، سوف تعقد مثيلات لها مع مجموعات أخرى بهدف تحسين العمل الرعوي والإداري في خدمة الكنيسة القبطية.

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