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الثلاثاء 23 فبراير 2021 الموافق 11 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

في عيد ميلاده.. إمبراطور اليابان يتطلع لمستقبل مشرق وسط الجائحة

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 09:32 ص
إمبراطور اليابان
إمبراطور اليابان ناروهيتو
وكالات
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قال إمبراطور اليابان ناروهيتو إنه يتوقع "مستقبلا مشرقا" مع بدء اليابان برنامج تطعيم للوقاية من جائحة فيروس كورونا وذلك في كلمة ألقاها اليوم الثلاثاء بمناسبة عيد ميلاده الحادي والستين.

وتقلصت الاحتفالات بعيد ميلاد الإمبراطور هذا العام بسبب الجائحة.

وقال ناروهيتو للصحفيين متحدثا في قصره من وراء حاجز شفاف كبير "لحسن الحظ يبدو أن أعداد الإصابات الجديدة تتراجع على مستوى البلاد، كما أن التطعيم ضد فيروس كورونا قد بدأ، وأتطلع لمستقبل مشرق مع تغلب شعبنا على أزمة الفيروس من خلال المشاركة في الآلام ومساعدة بعضنا بعضا".

وبدأ برنامج التطعيم في اليابان هذا الشهر لكنه يواجه تحديات في أحد المجتمعات التي تواجه مشكلة تزايد أعداد المعمرين.

وقال المسؤول عن برنامج التطعيم أمس الاثنين إن الجرعات ستكون محدودة في الأشهر الأولى وسيجري توفير اللقاحات لكبار السن تدريجيا.

وعادة ما كان الزوار يتوافدون على القصر الإمبراطوري يوم عيد ميلاد الإمبراطور للتهنئة والتوقيع بأسمائهم على دفتر للزائرين في تقليد يعود إلى عام 1948.

وكان الإمبراطور يطل من شرفة في القصر مع أفراد أسرته للتحدث إليهم، وألغيت هذه الأحداث هذا العام.

وجلس ناروهيتو على العرش في عام 2019 بعدما تنازل والده أكيهيتو عنه.

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