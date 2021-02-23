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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

الأرثوذكسية تحتفل بذكرى نياحة القديسة «أليصابات» أم يوحنا المعمدان

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 09:58 ص
الأرثوذكسية
الأرثوذكسية
جرجس صفوت
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تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الثلاثاء، بذكرى نياحة القديسة أليصابات أم يوحنا المعمدان.

وقال كتاب التاريخ الكنسي، المعروف بـ"السنكسار"، إن في مثل هذا اليوم تنيحت الصديقة البارة أليصابات أم يوحنا المعمدان، وقد ولدت هذه القديسة بأورشليم من أب بار اسمه متثات من سبط لاوي من بيت هارون، واسم أمها صوفية، وكان لها ثلاث بنات اسم الكبرى مريم وهي أم سالومي التي اهتمت بالعذراء مريم أثناء الميلاد البتول، واسم الثانية صوفية وهي أم القديسة "أليصابات" والدة يوحنا المعمدان، والصغرى هي القديسة حنة والدة العذراء مريم أم المخلص، فتكون إذن سالومي وأليصابات والسيدة العذراء مريم بنات خالات.

وأضاف: "فلما تزوج القديس زكريا الكاهن بالقديسة أليصابات، سار الاثنان بالبر والقداسة أمام الله كما يقول البشير عنهما، وكان كلاهما بارين أمام الله سالكين في جميع وصايا الرب وأحكامه بلا لوم، وكانت هذه البارة عاقرًا، فداومت مع بعلها على الطلبة إلى الله فرزقهما القديس يوحنا الصابغ، وقد تأخر ذلك لكي يكمل الوقت الذي تحبل فيه العذراء مريم بكلمة الله، إذ أنه لما تقدم الاثنان في العمر، أرسل الله ملاكه جبرائيل إلى زكريا فبشره بحبل أليصابات بيوحنا، وأعلمه بما يكون من أمر هذا القديس".

وتابع: "ولما زارت العذراء مريم القديسة أليصابات لتبارك لها بثمر بطنها، تهلل القديس يوحنا وهو جنين في بطن أمه وامتلأت أليصابات من النعمة، ولما ولدت يوحنا زال العار عنها وعن عشيرتها، ولما أكملت أيامها بالبر والطهارة والعفاف رحلت بسلام".

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