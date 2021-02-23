رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 23 فبراير 2021 الموافق 11 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

حسن كشمولة: تعاوني مع حاتم العراقي في «حبك الي وملكي» نقلة مميزة

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 09:26 ص
حاتم العراقي
حاتم العراقي
حسين الجندي
طباعة
أبدى المخرج الشاب حسن كشمولة، سعادة كبيرة لنجاح الأغنية المصورة الأخيرة "حبك الي وملكي" للفنان حاتم العراقي الذي قام بإخراجها بطريقة الفيديو كليب في مدينة دبي بدولة الإمارات، وتخطيها حاجز المليونين ونصف المليون مشاهدة خلال أسبوع من عرضها.

وأكد المخرج أنه تشرف بالتعاون في هذا الكليب مع الفنان حاتم العراقي ذو النجومية والشهرة الكبيرة عربيًا، وقال: "الفنان حاتم العراقي له كل المحبة والتقدير ويتمتع بشهرة ونجومية كبيرة، ويملك قاعدة جماهريه في العراق والوطن العربي، وسعدت بالتعاون معه في هذا الكليب "حبك الي وملكي" الذي أعتبره إضافة لي في مشواري مع الإخراج الذي بدأته مع الأفلام المصورة الأكاديمية والوثائقية، ومستمر به مع الأعمال الغنائية".

وأوضح "كشمولة" أن الجمهور العربي والعالمي بات يتطلع لمتابعة الفيديوهات القصيرة والمختصرة نظرًا لقلة متابعته للأعمال المصورة الطويلة، معتمدًا على جمال الفكرة وقصرها، وهو ما يضعه في عين الاعتبار عند تقديم أعماله الإخراجية.

وحول الفيديو كليب الجديد للفنان حاتم العراقي "حبك الي وملكي"، اعتمد المخرج الشاب على قصة مصغرة لرجل يحتفل مع زوجته بشكل خاص، ويقدم لها مجموعة من المفاجآت ليعوّض انشغاله عنها، ضمن لقطات مبهرة إبداعية ولقطات متنوعة من مدينة دبي.
حسن كشمولة: تعاوني مع حاتم العراقي في «حبك الي وملكي» نقلة مميزة
حسن كشمولة: تعاوني مع حاتم العراقي في «حبك الي وملكي» نقلة مميزة
حسن كشمولة: تعاوني مع حاتم العراقي في «حبك الي وملكي» نقلة مميزة
حسن كشمولة: تعاوني مع حاتم العراقي في «حبك الي وملكي» نقلة مميزة
حسن كشمولة: تعاوني مع حاتم العراقي في «حبك الي وملكي» نقلة مميزة
حسن كشمولة: تعاوني مع حاتم العراقي في «حبك الي وملكي» نقلة مميزة

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

نماذج امتحانات الصف الثاني الإعدادي الاسترشادية الموحدة للترم الأول 2021

سقوط أمطار رعدية غزيرة على الإسكندرية (صور)

وصول شحنة جديدة من لقاح «سينوفارم» الصينى إلى مطار القاهرة

القصة الكاملة لمقتل طفلة علي يد والدها بسبب «العادة السرية»

الصور

image description

حريق عقار بسبب البرق فى دمياط

image description

ميدان الشهابية مغطى بالثلوج فى دمياط (صور)

image description

محافظ أسيوط: تسليم 4 أجهزة مولدات أكسجين للمستشفيات لمواجهة كورونا

image description

ننشر تفاصيل المجلس التنفيذى لمحافظة دمياط

image description

إطلاق اسم الشاعر فاروق شوشة على مدرج بجامعة دمياط

الأكثر قراءة

أمطار غزيرة تصل حد السيول اليوم.. و«الري» تطالب بالحذر

حقيقة إلقاء وزير التعليم بيانًا لتأجيل امتحانات الترم الأول

سقوط أمطار رعدية غزيرة على الإسكندرية (صور)

الصور الأولى من حادث مصرع رجل الأعمال ياسين عجلان

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

قصة «المنتج» أحمد زكي.. خسر كل أمواله وخاصم محمد خان وفشل في سداد الديون

منوعات

ارتفاع معدل البطالة في بريطانيا لأعلى مستوى منذ 5 أعوام

نماذج امتحانات الصف الخامس الابتدائي الترم الاول 2021

اليابان: انخفاض معدل الوفيات لأول مرة منذ 11 عاما

في عيد ميلاده.. إمبراطور اليابان يتطلع لمستقبل مشرق وسط الجائحة

أيام زمان

رقصك حلو ومش حرام.. حكاية تحية كاريوكا مع «هز الوسط»

«مش عارفة إنها كبرت».. تحية كاريوكا تتحدث عن ماجدة

«خدوا حاجات الرقاصة».. مأساة تحية كاريوكا مع أسرتها

«الدين لا يعارض الرقص».. الوجه الآخر لـ تحية كاريوكا

مقالات الرأي
ماجد حبته
محاولة اغتيال باشاغا!
مؤمن المحمدي
أبوألفين جنيه
القس. رفعت فكرى
‏التشويه التناسلى للإناث
---
المعارضة والشخصية الوطنية
المزيد

الثقافة

تعرف على أحدث إصدارات دار النسيم للنشر

الليلة.. عرض فيلم «شاهد على المحاكمة» بقصر السينما

العربية للعلوم تطرح رواية «القلم أمضى من السيف»

المجموعة القصصية «العازف» على طاولة مركز الحرية للإبداع.. الليلة