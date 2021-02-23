قرغيزستان تسجل «سبوتينيكV» لقاحا ضد كورونا

أعلنت وزارة الصحة في جمهورية قرغيزستان (قرغيزيا)، تسجيل اللقاح الروسي ضد فيروس كورونا "سبوتنيك V" رسميا في البلاد.وذكرت الوزارة أن إدارة الأدوية والأجهزة الطبية التابعة لوزارة الصحة والتنمية الاجتماعية بقرغيزستان أصدرت شهادة تسجيل للقاح "سبوتنيك V"؛ ما سيسمح في المستقبل القريب بتطعيم السكان لمنع الإصابة بفيروس كورونا.جدير بالذكر أنه تم الكشف عن أولى حالات الإصابة بفيروس كورونا في قرغيزستان أوائل مارس 2020، وتجاوز عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس هناك 86 ألف حالة، وإجمالي الوفيات بلغ 1460 حالة وفاة.