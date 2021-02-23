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الثلاثاء 23 فبراير 2021 الموافق 11 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وسط مزايدات إيرانية.. واشنطن متمسكة بالخطوط الحمراء بالاتفاق النووي

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 09:25 ص
النووي
النووي
منار أحمد
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على الرغم من الاعتراضات الايرانية، وتمسك أمريكي بـ"الخطوط الحمراء" واستمرار فرض العقوبات على إيران حتى التفاوض والجلوس على طاولة الحوار مع الولايات المتحدة الأمريكية.

يشار إلى أن تنفيذ وقف البروتوكول الإضافي، دخل حيز التنفيذ، اليوم الثلاثاء، وهو من شأنه إتاحة للوكالة الدولية للطاقة الذرية بموجب الاتفاق النووي لعام 2015 تنفيذ عمليات تفتيش مفاجئة في مواقع إيرانية.

ومن جهتها، نقلت وكالة "رويترز" الإخبارية، عن مسؤول أميركي رفيع- رفض الكشف عن اسمه، أنه لا تخفيف للعقوبات على طهران حتى تجلس على طاولة الحوار والمفاوضات.

يأتي هذا فيما لوح، أمس، المرشد الإيراني علي خامنئي برفع نسبة تخصيب اليورانيوم، إلا أن مسؤولا أميركيًا قلل من أهمية تلك التصريحات حول قدرة إيران على تخصيب اليورانيوم حتى درجة نقاء 60%، قائلا إن ذلك سيكون مقلقًا، لكن إيران لم تنفذ ذلك بعد، وإن واشنطن تنتظر لترى ما إذا كانت طهران ستعود للمحادثات.

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