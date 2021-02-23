الانتخابات العراقية: تسجيل 30 تحالفا و249 حزبا للمشاركة

سجلت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية اليوم الثلاثاء، 30 تحالفا و249 حزبا سياسيا؛ للمشاركة في الانتخابات المقبلة حتى الآن، كاشفة عن وجود أحزاب أخرى قيد التأسيس.وقالت المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي ـ في تصريحات أوردتها قناة "السومرية نيوز" العراقية، إنه "تم تسجيل 249 حزبا سياسيا حتى الان، و58 حزبا آخر ما زالت قيد التأسيس، فيما راجعت المفوضية 86 حزبا آخر لغرض تسجيلها".وأضافت أن عدد المواطنين الذين حدثوا بياناتهم الانتخابية بلغ 915 ألفا و360 حالة تحديث.