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الثلاثاء 23 فبراير 2021 الموافق 11 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الانتخابات العراقية: تسجيل 30 تحالفا و249 حزبا للمشاركة

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 09:23 ص
الانتخابات العراقية
الانتخابات العراقية
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سجلت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية اليوم الثلاثاء، 30 تحالفا و249 حزبا سياسيا؛ للمشاركة في الانتخابات المقبلة حتى الآن، كاشفة عن وجود أحزاب أخرى قيد التأسيس.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي ـ في تصريحات أوردتها قناة "السومرية نيوز" العراقية، إنه "تم تسجيل 249 حزبا سياسيا حتى الان، و58 حزبا آخر ما زالت قيد التأسيس، فيما راجعت المفوضية 86 حزبا آخر لغرض تسجيلها".

وأضافت أن عدد المواطنين الذين حدثوا بياناتهم الانتخابية بلغ 915 ألفا و360 حالة تحديث.

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