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الثلاثاء 23 فبراير 2021 الموافق 11 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

اليابان تؤجل تطعيم كبار السن ضد كورونا حتى أبريل

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 09:22 ص
لقاح كورونا
لقاح كورونا
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تدرس اليابان تأخير جداول تطعيم كبار السن ضد جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" حتى شهر ابريل القادم، في أقرب تقدير، ومنح أولوية لتطعيم مليون عامل اضافي في قطاع الصحة.

ونقلت صحيفة (جابان تايمز) اليابانية - في نبأ نشرته على موقعها الالكتروني - عن تارو كونو، الوزير المشرف على برنامج التطعيم الوطني، قوله: إن تطعيمات كبار السن ستتأخر عن موعدها المحدد، لأن شركة "فايزر" لن تتمكن من زيادة طاقتها الإنتاجية على الأقل حتى مايو القادم، فيما وجدت الحكومة أن هناك حاجة إلى تطعيم مليون عامل طبي إضافي.

ومن المقرر أن تبدأ برامج اللقاحات على أساس تجريبي في اليابان بداية من أبريل القادم، على أن تصل إلى ذروتها في مايو، حيث من المقرر وصول العديد من شحنات اللقاحات إلى اليابان.

فيما تخطط الحكومة لإصدار جدول زمني جديد لإيصال اللقاحات إلى الحكومات المحلية خلال هذا الأسبوع.

وتتوقع الحكومة اليابانية رسميًا البدء في تطعيم أولئك الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا أو أكثر في أبريل القادم، وإنهاء التطعيمات لهذه الفئة العمرية في غضون شهرين وثلاثة أسابيع تقريبًا.

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