25599 إصابة بكورونا في تايلاند

أعلن مركز إدارة أزمة فيروس كورونا المستجد في تايلاند، تسجيل 95 إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، لتبلغ حصيلة الإصابات 25 ألفا و599 حالة.وذكر المركز - في بيان نقلته صحيفة "بانكوك بوست" التايلاندية عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الثلاثاء - أن البلاد لم تسجل حالات وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة 83 وفاة.وكان تاويسلين ويتسانيوتين المتحدث باسم مركز مكافحة فيروس كورونا، قد حذر من أن الوضع لا يزال خطيرا، وربما يستغرق الأمر بعض الوقت حتى تتمكن السلطات من إبقاء الوضع تحت السيطرة.