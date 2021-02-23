تايلاند تسجل عجزا تجاريا في يناير الماضي

أظهرت بيانات اقتصادية نشرت اليوم الثلاثاء، تسجيل تايلاند عجزا تجاريا غير متوقع خلال يناير الماضي نتيجة زيادة الصادرات بنسبة 35ر0% إلى 71ر19 مليار دولار، وهو أقل من توقعات المحللين.كما تراجعت الواردات الشهر الماضي بعد ارتفاعها في ديسمبر الماضي.وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى تسجيل عجز تجاري في تايلاند الشهر الماضي بقيمة 39ر202 مليون دولار في حين كان المحللون يتوقعون تحقيق فائض تجاري بقيمة 27 مليون دولار.وزادت الصادرات التايلندي الشهر الماضي بنسبة 35ر0% على أساس سنوي، بحسب بيانات وزارة التجارة، في حين كان المحللون يتوقعون نموها بنسبة 7ر2% سنويا.وتراجعت الواردات بأقل من المتوقع، حيث انخفضت خلال الشهر الماضي بنسبة 24ر5%.وكان المحللون يتوقعون تراجعها بنسبة 5ر8% سنويا.ويتوقع المحللون ارتفاع الصادرات خلال النصف الأول من العام الحالي بما يتراوح بين 3 و5% وخلال النصف الثاني بما يتراوح بين 3 و4% في حين من المتوقع نمو الصادرات خلال العام الحالي ككل بنسبة 4% بمتوسط صادرات شهرية قيمتها 9ر20 مليار دولار.