طوارئ بالإسكندرية للتعامل مع الطقس السيئ (صور)

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية أنه تم رفع درجة الاستعداد والطوارئ القصوى في جميع الأجهزة التنفيذية على مستوى الأحياء للتعامل مع حالة الطقس السيئ، والأمطار الغزيرة التي تتعرض لها مناطق متفرقة من المحافظة.وشدد المحافظ على جميع المسؤولين التنفيذيين والجهات المعنية بالتواجد لحظيا على مدار الساعة والمتابعة المستمرة لحالة الشوارع المختلفة ورصد أي حالات طارئة تجنبا لحدوث أي مشكلات في أي منطقة نتيجة سقوط الأمطار وكذا التأكد من تحقيق السيولة المرورية بكافة شوارع الإسكندرية.وتنفيذا لتكليفات المحافظ، تواصل جهود الأجهزة التنفيذية أعمال رفع وتصريف تجمعات مياه الأمطار الغزيرة بعدد من الأحياء، شملت أحياء العامرية والعجمي وشرق.علي الصعيد ذاته؛ تهيب محافظة الإسكندرية بالسادة ‏المواطنين توخي الحذر ‏واتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الأثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.