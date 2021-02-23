أوغندا تقر ميزانية متوقعة للعام المالي المقبل 40.9 تريليون شلن

قالت وزارة المالية الأوغندية في رسالة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الثلاثاء إنها تتوقع وصول إيرادات الميزانية العامة للبلاد خلال العام المالي المقبل الذي ينتهي في يونيو 2022 ستصل إلى 40.9 تريليون شلن أوغندي (11.17 مليار دولار) منها 37.3 تريليون من موارد الخزانة العامة و3.6 تريليون شلن من مصادر خارجية.في الوقت نفسه تتوقع الخزانة الأوغندية وصول إجمالي الإنفاق العام خلال السنة المالية المقبلة إلى 45.66 تريليون شلن مقابل 45.49 تريليون شلن إنفاق متوقع للعام المالي الحالي، بحسب وكالة "بلومبرج" للأنباء.كانت وزارة المالية الأوغندية قد أعلنت في وقت سابق أن أوغندا تدرس إصدار سندات للبنية التحتية وسندات للمغتربين وتخطط لتشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص للحد من الاقتراض الحكومي.وبحسب تقديرات البنك المركزي الأوغندي فإنه من المحتمل أن يتسع العجز المالي في أكبر دولة مصدرة للبن في أفريقيا إلى 10.4% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي الذي ينتهي في 30 يونيو 2021.وبلغ الدين العام لأوغندا 566،53 تريليون شلن في نهاية يونيو الماضي، أو 40.8% من الناتج المحلي الإجمالي، وفقا لبنك أوغندا المركزي.