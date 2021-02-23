رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 23 فبراير 2021 الموافق 11 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

الذهب يبلغ ذروة أسبوع في ظل ضعف الدولار

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 09:07 ص
الذهب
الذهب
أ ش أ
طباعة
ارتفع الذهب إلى ذروة أسبوع اليوم الثلاثاء، مدعوما بضعف الدولار وتراجع عوائد الخزانة الأمريكية، بينما تعززت جاذبية المعدن الأصفر بفعل مخاوف من ارتفاع التضخم أكثر.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1812.06 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0520 بتوقيت جرينتش، بعد أن بلغ أعلى مستوياته منذ السادس من فبراير عند 1815.63 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وربحت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 % إلى 1811.30 دولار.

وقال كايل رودا المحلل لدى آي.جي ماركتس "أحد الأصول القليلة التي لم تعد تحظى بالتفضيل أكثر من الذهب في الوقت الراهن هو الدولار...لذا فهذا يدعم أسعار الذهب بالتبعية".

وبلغ الدولار أدنى مستوياته في أكثر من شهر، مما يقلص تكلفة الذهب لحائزي العملات الأخرى، في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون شهادة يدلي بها جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي أمام الكونجرس في وقت لاحق اليوم.

وتراجعت العوائد القياسية للخزانة الأمريكية من قرب ذروة عام والتي سجلتها يوم الاثنين، مما يقلص تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن النفيس الذي لا يدر عائدا.

وارتفع الذهب، الذي عادة ما يُعتبر تحوطا من التضخم، 1.5 بالمئة في الجلسة السابقة، إذ تسببت مخاوف من ارتفاع التضخم في دفع الأسهم العالمية للهبوط.

وأشار البنك المركزي الأوروبي أمس الاثنين إلى أن صانعي السياسات باتوا غير مرتاحين للارتفاع الأخير في عوائد السندات الحكومية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة 0.3 % إلى 28.06 دولار للأوقية، بعد أن بلغت ذروة ثلاث سنوات في وقت سابق عند 28.31 دولار.

واستقر البلاتين عند 1272.52 دولار، بينما تراجع البلاديوم 0.1 % إلى 2394.23 دولار.

موضوعات متعلقة

القصة الكاملة لهتك عرض طفلة 3 سنوات في الجيزة

العثور على «مفتاح الحياة» أسفل منزل فى كفر الشيخ

تردد قناه مكسبي سبورت.. وحقيقة نقلها مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني

سقوط أمطار رعدية غزيرة على الإسكندرية (صور)

الصور

image description

حريق عقار بسبب البرق فى دمياط

image description

ميدان الشهابية مغطى بالثلوج فى دمياط (صور)

image description

محافظ أسيوط: تسليم 4 أجهزة مولدات أكسجين للمستشفيات لمواجهة كورونا

image description

ننشر تفاصيل المجلس التنفيذى لمحافظة دمياط

image description

إطلاق اسم الشاعر فاروق شوشة على مدرج بجامعة دمياط

الأكثر قراءة

سقوط أمطار رعدية غزيرة على الإسكندرية (صور)

حقيقة إلقاء وزير التعليم بيانًا لتأجيل امتحانات الترم الأول

الصور الأولى من حادث مصرع رجل الأعمال ياسين عجلان

وصول شحنة جديدة من لقاح «سينوفارم» الصينى إلى مطار القاهرة

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

قصة «المنتج» أحمد زكي.. خسر كل أمواله وخاصم محمد خان وفشل في سداد الديون

منوعات

في عيد ميلاده.. إمبراطور اليابان يتطلع لمستقبل مشرق وسط الجائحة

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الثلاثاء 23-2-2021

جنوح 49 حوتا طيارا على سواحل نيوزيلندا

مواقيت الصلاة فى مصر اليوم الثلاثاء 23-2-2021

أيام زمان

رقصك حلو ومش حرام.. حكاية تحية كاريوكا مع «هز الوسط»

«مش عارفة إنها كبرت».. تحية كاريوكا تتحدث عن ماجدة

«خدوا حاجات الرقاصة».. مأساة تحية كاريوكا مع أسرتها

«الدين لا يعارض الرقص».. الوجه الآخر لـ تحية كاريوكا

مقالات الرأي
ماجد حبته
محاولة اغتيال باشاغا!
مؤمن المحمدي
أبوألفين جنيه
القس. رفعت فكرى
‏التشويه التناسلى للإناث
---
المعارضة والشخصية الوطنية
المزيد

الثقافة

تعرف على أحدث إصدارات دار النسيم للنشر

الليلة.. عرض فيلم «شاهد على المحاكمة» بقصر السينما

العربية للعلوم تطرح رواية «القلم أمضى من السيف»

المجموعة القصصية «العازف» على طاولة مركز الحرية للإبداع.. الليلة