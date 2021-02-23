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الثلاثاء 23 فبراير 2021 الموافق 11 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

علماء يكتشفون وجود استعداد جينى للإصابة الحادة بكورونا

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 09:19 ص
كورونا
كورونا
وكالات
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توصل علماء بالمدرسة العليا للاقتصاد والمعروفة أيضا باسم (جامعة البحوث الوطنية) في روسيا إلى وجود " استعداد جيني" للاصابة الحادة بمرض كوفيد- 19" الذي يسببه فيروس كورونا.

وأرجع العلماء في بحث جرى نشره في دورية فرونتيرز لعلوم المناعة الاستعداد للاصابة إلى مجموعة من ستة جزيئات تساهم في مجموعة الخلايا التائية المناعية التي تعتبر " إحدى الآليات الأساسية التي يستخدمها جسم الانسان لمكافحة العدوى الفيروسية".

وعلى الرغم من أن الجزيئات، التي تعرف بأنها من فئة مستضدات الكريات البيضاء البشرية " فريدة في كل إنسان"، فإن مسألة " ما إذا كانت تدمر فيروس كورونا أم لا، تحددها بصورة كبيرة الجينات" حيث أنه تتم وراثة الجزئيات من الأبوين.

وخلص العلماء إلى أنه في حال" كان لدى الشخص مجموعة جزيئات غير قادرة على تدمير الفيروس، فإنه من المرجح أن يصاب بالمرض بصورة حادة" واعتمدت النتائج على تحليل لعينات خصائص وراثية لمصابين بمرض كوفيد- 19 في موسكو ومدريد، بالإضافة إلى مجموعة عينات من أشخاص أصحاء.

وتأتي هذه النتائج في ظل مخاوف بشأن إمكانية أن تؤدي تحورات للفيروس، تم تسجيلها أولا في بريطانيا وجنوب إفريقيا، لارتفاع الاصابات الحادة بالفيروس ومقاومة اللقاحات، وذلك على الرغم من أن العلماء الذين استطلعت دورية نيتشر أراءهم الأسبوع الماضي قالوا إنهم يعتقدون أن الفيروس سوف يصبح أقل شراسة مع مرور الوقت.

ويذكر أنه تم تسجيل أكثر من 4ر2 مليون حالة وفاة بفيروس كورونا في أنحاء العالم، بحسب البيانات الرسمية لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية، الإضافة إلى نحو 111 مليون حالة إصابة.

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