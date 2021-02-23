جورجيا تعتقل زعيم معارضة وتستخدم الغاز المسيل للدموع في مداهمة لمقر حزبه

اعتقلت الشرطة الجورجية الثلاثاء، زعيما للمعارضة واستخدمت الغاز المسيل للدموع في عملية دهم عنيفة لمقر حزبه، ما من شأنه أن يعمق أزمة سياسية تشهدها البلاد منذ الانتخابات البرلمانية التي جرت العام الماضي.وأظهرت مشاهد حية نقلها التلفزيون، نيكا ميليا زعيم "الحركة المتحدة الوطنية" أكبر الأحزاب المعارضة في البلاد، خلال اقتياده من مقر حزبه لوضعه في الحبس الاحتياطي قبل محاكمته. وفي تلك الاثناء استخدم المئات من عناصر شرطة مكافحة الشغب الغاز المسيل للدموع ضد أنصاره وقادة جميع الأحزاب المعارضة الذين كانوا يتجمعون في المبنى منذ الأربعاء، حسبما أظهرت مشاهد بثها تلفزيون "إمتافاري".