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الثلاثاء 23 فبراير 2021 الموافق 11 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

طفل رضيع.. انتشال الضحية التاسعة فى غرق مركب الإسكندرية

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 09:14 ص
غرق مركب الإسكندرية
غرق مركب الإسكندرية
هبه عويضه
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تمكنت قوات الإنقاذ وغواصو الخير المتطوعون لانتشال غرقى حادث مركب بحيرة مريوط بمنطقة برج العرب، من انتشال جثمان طفل رضيع من الضحايا.

وقال الدكتور رأفت حمزة، من فريق "غواصي الخير"، إنه تم انتشال جثمان طفل عمره أشهر من داخل مياه البحيرة، مشيرًا إلى أنه ما زال يحمله بداخل قارب البحث حتى يصل به إلى الخارج.

وأضاف حمزة لـ«الدستور»، أنه عدد المنتشلين من وفيات وإصابات وصل إلى 14 فردا حتى الآن، لافتًا إلى أن الجميع يتكاتف لانتشال جثامين الضحايا قبل أن تشتد الرياح.

وأكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، تكاتف جميع جهود الأجهزة المعنية لانتشال جثث الغرقى ونقل المصابين بحادث غرق أحد المراكب ببحيرة مريوط بمنطقة الجراري أمام استاد برج العرب، مشيرًا إلى أنه فور ورود بلاغ يفيد بوجود حادث غرق تم رفع درجة الاستعداد والطوارئ بكافة قطاعات المحافظة للتعامل مع الحادث.

وقال المحافظ، إنه من المعاينة المبدئية تبين أن جميع من كانوا على المركب من أسرة واحدة استقلوا المركب للنزهة داخل البحيرة، مضيفا أن الحادث نتج عنه وفيات ومصابين وتم نقلهم جميعا إلى مستشفى العامرية، وجاري البحث عن مفقودين، لافتًا إلى أنه لم يتم بعد تحديد عدد الغرقى أو المصابين بالحادث، مؤكدا التواجد مع الأهالي لمتابعة أعمال الإنقاذ والبحث التي ستستمر على سطح البحيرة حتى الفجر، وعقب الفجر سيتم البحث في أعماق البحيرة.

وأوضح المحافظ أنه تم اتخاذ عدة إجراءات عاجلة للتعامل مع الحادث، منها توجيه 4 وحدات إنقاذ لانتشال الغرقى والمصابين، وتخصيص 4 مستشفيات بمحيط الحادث لنقل المصابين إليها، وتوفير 4 عربات إسعافات بموقع الحادث، بالإضافة إلى تواجد مديرية التضامن الاجتماعي وجميع الجهات المعنية لتوفير أي احتياجات في الحال.

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