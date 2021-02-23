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الثلاثاء 23 فبراير 2021 الموافق 11 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

التفتيش على 171 منشأة في السويس خلال يناير

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 08:49 ص
التفتيش على منشأة
التفتيش على منشأة
دعاء جابر
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قال حاتم جاد الرب مدير مديرية القوى العاملة بمحافظة السويس، إن المديرية قامت خلال شهر يناير الماضي، باستخراج 575 شهادة قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة المهنة.

وأضاف، أنه في مجال علاقات العمل تلقت المديرية 65 شكوى فردية، تم تسوية 14 شكوى منها وديًا، وتحويل 19 منها للمحكمة العمالية، و32 شكوى مازالت تحت البحث والدراسة، كما تم بحث 16 شكوى فردية وردت عبر بوابة الشكاوي الإلكترونية، و33 شكوى عادية.

وأوضح مدير المديرية، أنه فى مجال التفتيش العمالي، تم التفتيش على 171 منشأة، وتم تحرير 26 محضرًا لمنشآت مخالفة، والقيام بـ21 حملات تفتيش، والتفتيش على 16 منشأة في مجال السلامة والصحة المهنية، لم يسفر عن مخالفات.

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