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الثلاثاء 23 فبراير 2021 الموافق 11 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

107.5 ألف جنيه.. قافلة اجتماعية توزع مساعدات بعزبة مشرف بالغربية

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 08:29 ص
قافلة اجتماعية
قافلة اجتماعية
حسام فوزي جبر - شريف عبد الغني
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انطلقت صباح اليوم الثلاثاء، القافلة الاجتماعية التي نظمتها مؤسسة التكافل بمديرية التضامن الاجتماعي بالغربية، بعزبة مشرف، التابعة مركز زفتى.

وقامت القافلة بتوزيع مساعدات نقدية بقيمة ٦٠ ألف جنيه يستفيد منها ٣٠٠ أسرة، كما تم توزيع مساعدات عينية (١٠٠ كرتونة مواد غذائية بإجمالي تكلفة ١٨ ألف جنيه، و١٠٠ بطانية بإجمالي تكلفة ١٥٥٠٠ جنيه، و١٠٠ كجم لحوم بتكلفة ٩٠٠٠ جنيه) يستفيد منهم ١٠٠ عائلة من العائلات الأكثر احتياجًا بالقرية، بإجمالي تكلفة ١٠٧ آلاف و٥٠٠ جنيه.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بأهمية تفعيل القوافل المختلفة لقرى مركز زفتى ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".
قافلة اجتماعية
قافلة اجتماعية

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