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الثلاثاء 23 فبراير 2021 الموافق 11 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

ارتفاع مبيعات التجزئة في نيوزيلندا خلال الربع الأخير

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 08:28 ص
ارتفاع مبيعات التجزئة
ارتفاع مبيعات التجزئة في نيوزيلندا
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أظهرت بيانات مكتب الإحصاء النيوزيلندي الصادرة اليوم الثلاثاء ارتفاع مبيعات التجزئة في نيوزيلندا خلال الربع الأخير من العام الماضي بنسبة 4.8% سنويا بعد ارتفاعها بنسبة 8.3% سنويا خلال الربع الثالث.

وزادت القيمة الإجمالية لمبيعات التجزئة في نيوزيلندا خلال الربع الأخير من العام الماضي بنسبة 94.9% سنويا إلى 1.3 مليار دولار نيوزيلندي (950 مليون دولار أمريكي).

وأشارت بيانات مكتب الإحصاء إلى أن 11 من بين 15 قطاعا في الاقتصاد النيوزيلندي سجلت زيادة في مبيعات التجزئة خلال الربع الأخير من العام الماضي مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

في الوقت نفسه سجلت مبيعات التجزئة خلال الربع الأخير من العام الماضي تراجعا بنسبة 2.7% مقارنة بالربع الثالث من العام والذي شهد نموا ربع سنويا لمبيعات التجزئة بنسبة 28%.

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