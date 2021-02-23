انتشال الجثة الثامنة فى حادث «غرق مركب ببحيرة مريوط»

انتشلت قوات الإنقاذ، منذ قليل الجثمان الثامن، لأحد غرقى مركب بحيرة مريوط، والتي غرقت بمنطقة الجراري بنطاق برج العرب، وكان على متنها 19 فردا حتى الآن.وقال الدكتور رأفت حمزة أستاذ مساعد الرياضيات المائية بكلية التربية الرياضية بالإسكندرية، وأحد غواصي الخير المتطوعين، إنه تم انتشال جثمان منذ قليل لأحد ضحايا المركب الغارقة من بحيرة مريوط.وأضاف «حمزة» لـ« الدستور» أنه بخروج هذا الجثمان يصل عدد المنتشلين بين وفيات ومصابين إلى 13 فردا، ويتبقى من 6 إلى 8 أفراد بداخل المياه، وذلك لتضارب الأعداد حتى الآن.وأشار إلى أن أحد أقارب ضحايا المركب، أكد أن العدد يصل إلى 21 فردا، لافتًا إلى أن جميع قوات الإنقاذ مستمرة في العمل رغم الأحوال الجوية السيئة.وأوضح أن الوضع الإنساني صعب بسبب تواجد أطفال ونساء بين الضحايا، حيث تم العثور على متعلقاتهم من حقائب السيدات وطعام الأطفال، ولكن العمل مستمر حتى خروج باقي الجثامين.ومن جانبه، أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، تكاتف جميع جهود الأجهزة المعنية لانتشال جثث الغرقى ونقل المصابين بحادث غرق أحد المراكب ببحيرة مريوط بمنطقة الجراري أمام استاد برج العرب، مشيرًا إلى أنه فور ورود بلاغ يفيد بوجود حادث غرق تم رفع درجة الاستعداد والطواريء بكافة قطاعات المحافظة للتعامل مع الحادث.وقال إنه من المعاينة المبدئية تبين أن جميع من كانوا على المركب من أسرة واحدة استقلوا المركب للنزهة داخل البحيرة.وأضاف أن الحادث نتج عنه وفيات ومصابين وتم نقلهم جميعا إلى مستشفى العامرية، وجار البحث عن مفقودين، لافتًا إلى أنه لم يتم بعد تحديد عدد الغرقى أو المصابين بالحادث.وأكد على التواجد مع الأهالي لمتابعة أعمال الإنقاذ والبحث التي ستستمر على سطح البحيرة حتى الفجر، وعقب الفجر سيتم البحث في أعماق البحيرة.وأوضح أنه تم اتخاذ عدة من إجراءات عاجلة للتعامل مع الحادث منها؛ توجيه 4 وحدات إنقاذ لانتشال الغرقى والمصابين، وتخصيص 4 مستشفيات بمحيط الحادث لنقل المصابين إليها، وتوفير 4 عربات اسعافات بموقع الحادث، بالإضافة إلى تواجد مديرية التضامن الاجتماعي وجميع الجهات المعنية لتوفير أى احتياجات في الحال.