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الثلاثاء 23 فبراير 2021 الموافق 11 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

1925 إصابة جديدة و79 وفاة بكورونا في بلغاريا

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 08:22 ص
كورونا
كورونا
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أعلن مركز المعلومات الوطني في بلغاريا اليوم الثلاثاء تسجيل 1925 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، و79 حالة وفاة ناجمة عنه خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقال المركز في بيان (نقلته صحيفة "صوفيا جلوب" البلغارية على موقعها الالكتروني) إن عدد الحالات النشطة بالفيروس في البلاد ارتفع إلى 27 ألفا و629 حالة، بينما وصل إجمالي الوفيات الناجمة عن تفشي الوباء في بلغاريا إلى 9 آلاف و933 حالة.

وأضاف المركز أن عدد المتعافين ارتفع في المقابل إلى 201 ألفا و29 حالة بعد شفاء 777 مريضًا من الفيروس في اخر 24 ساعة.بينما يتلقى 3 آلاف و933 مريضًا بكورونا العلاج داخل المستشفيات المختلفة، منهم 334 في وحدات العناية المركزة.

أما على صعيد اللقاحات المضادة للجائحة في بلغاريا، فقد تلقى 131 ألفا و63 شخصًا اللقاح، بينما أخذ 27 ألفا و952 شخصا الجرعة الثانية منه، بزيادة 979 شخصا عن يوم أمس.

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