الصين تدعو إلى تعزيز الحوار الدولي بشأن حقوق الإنسان

حث عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصيني "وانغ يي" جميع الدول على تبني فلسفة حقوق إنسان ترتكز على الشعب، وتدعيم عالمية وخصوصية حقوق الإنسان.ودعا وانغ جميع الدول –في كلمة عبر الفيديو أمام الاجتماع رفيع المستوى للدورة الـ46 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وفقا لوزارة الخارجية الصينية اليوم- إلى النهوض بشكل منهجي بكل جوانب حقوق الإنسان، ومواصلة تعزيز الحوار والتعاون الدوليين في مجال حقوق الإنسان.وقال وانغ إن الصين وجدت مسارا لتنمية حقوق الإنسان يناسب الظروف والحاجات الوطنية الخاصة بها، وإنه في مواجهة التفشي المباغت لمرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، اتبعت الحكومة الصينية نهج "الشعب أولا"، ووضعت سلامة وصحة الجميع قبل كل شيء، وبذلت كل جهد للحفاظ على حياة وكرامة الشعب.وأضاف وانغ أن التوزيع العالمي للقاحات يجب أن يكون عادلا، وفي متناول الدول النامية وميسور التكلفة.وفيما يتعلق بمنطقة "شينجيانغ" الويغورية، قال وانغ إنه لم يكن هناك ما يسمى بـ"الإبادة الجماعية" أو "العمالة القسرية" أو "الاضطهاد الديني" مطلقا، وأن "مثل هذه الاتهامات التحريضية ملفقة بدافع الجهل والإجحاف".واعتبر وانغ أن التشريع الخاص بحماية الأمن القومي في هونج كونج "سهل تحولا كبيرا من الاضطرابات إلى القانون والنظام في المنطقة، كما حمى الحقوق والحريات المشروعة التي يتمتع بها سكان هونج كونج بموجب القانون الأساسي".