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الثلاثاء 23 فبراير 2021 الموافق 11 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

لأول مرة.. قاذفات «بي-1» الأمريكية تصل إلى النرويج

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 08:17 ص
بي-1
بي-1
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وصلت قاذفات القنابل الأمريكية من طراز "بي-1" العملاقة إلى النرويج؛ كجزء من مهمة تدريبية في أوروبا، وهي المرة الأولى التي تظهر فيها القاذفات الأمريكية لأول مرة على أراضي الدولة الاسكندنافية.

وقالت القوات الجوية الأمريكية في بيان (نشرته صحيفة "ذا هيل" الأمريكية اليوم الثلاثاء على موقعها الالكتروني) إنه منذ عام 2018 تضمنت مهام القاذفات الاستراتيجية "تكامل الولايات المتحدة مع حلفاء الناتو والشركاء الإقليميين".

وقال الجنرال جيف هاريجيان، قائد القوات الجوية الأمريكية لدى القوات الجوية الأوروبية: إن التدريب مع النرويجيين "يمكننا من صقل قدرات الردع والدفاع لدينا مع تعزيز الاستقرار الإقليمي أيضًا".

وأضاف في البيان:" أنني أتطلع إلى إظهار قدرتنا على العمل من هذا الموقع الجديد ومتابعة المهمة في بيئات جديدة".مشيرا إلى أن مهمة سلاح الجو تشمل أيضا التدريب على الاستجابة للأزمات في جميع أنحاء العالم.

وتابعت القوات الجوية في بيانها أن جميع أفراد القوات الجوية الأمريكية خضعوا للفحص الطبي قبل السفر وسيتبعون على الفور قواعد "تقييد الحركة" عند دخول النرويج كجزء من إجراءات الصحة العامة لفيروس كورونا المستجد.

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