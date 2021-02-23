افتتاحيات الصحف تبرز استمرار تطوير وتحديث المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

أبرزت صحيفتا "الأهرام" و"الجمهورية" -في افتتاحيتيهما اليوم الثلاثاء- الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة والهيئة الاقتصادية لقناة السويس في استمرار استكمال المشروعات القومية الكبرى في المنطقة التي تمثل القاطرة الاقتصادية لعملية التنمية الشاملة في مصر، نظرا للأهمية الكبرى لتلك المشروعات ليس فقط على الاقتصاد المصري، وإنما أيضا على الاقتصاد العالمي.من جانبها، سلطت صحيفة "الأهرام" - تحت عنوان "المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.. تطوير مستمر"- الضوء على أنه رغم الظروف الاقتصادية العالمية نتيجة لجائحة كورونا، وتراجع معدلات التجارة العالمية، ومن ثم عدد السفن الملاحية بسبب سياسات الإغلاق، وتراجع الإنتاج والتصدير، فإنها لم تؤثر بشكل كبير على الملاحة في قناة السويس، كما أنها لم تؤثر على حركة العمل والإنتاج والتطوير بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس نتيجة للجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة والهيئة الاقتصادية للقناة في استمرار استكمال المشروعات القومية الكبرى في المنطقة التي تمثل القاطرة الاقتصادية لعملية التنمية الشاملة في مصر، نظرا للأهمية الكبرى لتلك المشروعات ليس فقط على الاقتصاد المصري، وإنما أيضا على الاقتصاد العالمي.وقالت الصحيفة: "في كل يوم يمر، نجد تطويرا مستمرا للمشروعات التي وضعتها الدولة، خاصة المناطق الاستثمارية في محور التنمية في القناة، وكذلك المشروعات اللوجستية العالمية في مجال تقديم الخدمات الملاحية للسفن المارة بالقناة من خدمات بحرية، وتموين وصيانة، وغيرها، وتكاملها مع التطور التنموي للقناة الذي يضم عددا من الموانئ الحديثة، وفقا لأحدث المعايير العالمية كما في موانئ العين السخنة، وبورسعيد، وبرنيس".وأضافت الصحيفة أن العمل على تطوير قدرات الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس سواء في مجال الكوادر البشرية، أو في مجال المشروعات الاستثمارية، أو في مجال السياسات التسويقية المرنة لقناة السويس، التي تتناسب مع الظروف العالمية، يهدف بشكل أساسي لتهيئة المنطقة لتكون قادرة على جذب الاستثمارات العالمية، والمحلية، خاصة في ظل مناخ الاستثمار في مصر، ونجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي.وتابعت "الأهرام" أن محور التنمية في قناة السويس يمثل أحد الأعمدة الرئيسية في النهضة الشاملة، التي تشهدها مصر في كل المجالات، ويسير العمل فيه بالتوازي مع المشروعات القومية العملاقة الأخرى في مختلف أنحاء البلاد، وهدفها الأساسي هو الارتقاء بمستوى معيشة المواطن المصري، كما أن إنجاز هذه المشروعات والتطوير فيها يعود إلى المتابعة المستمرة من جانب القيادة السياسية لضمان التنفيذ وفق جداول زمنية محددة، ووفق أحدث معايير الجودة العالمية، والتغلب على أي عقبات قد تظهر ومعالجتها أولا بأول.من ناحيتها، ألقت صحيفة "الجمهورية" - تحت عنوان "خدمات جاذبة للاستثمارات"- الضوء على أن جهود تطوير قدرات الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لا تتوقف، وتضافر عمل مؤسسات الدولة مستمر لإنجاح المشروعات التي يجرى تنفيذها في الهيئة بأعلى قدر من الكفاءة، بما يضمن جذب الاستثمارات الصناعية المتنوعة، وتوفير المزيد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، ودعمًا للاقتصاد القومي وزيادة تدفقات النقد الأجنبي.وذكرت الصحيفة أنه في هذا الإطار، يأتي إعداد سياسات تسويقية مرنة لقناة السويس تتناسب مع الظروف الاقتصادية العالمية وتحقق التوازن بين الحفاظ على معدلات الحركة الملاحية بالقناة والتأثير الناجم عن تداعيات جائحة كورونا، وفي هذا الصدد يأتي أيضًا تطوير وتحديث القطاعات الرئيسية بالهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للقناة، بما في ذلك تطوير ودعم القدرات والكوادر البشرية والمشروعات الاستثمارية.وأشارت الصحيفة إلى أن القناة شهدت خلال الفترة الماضية زيادة في أعداد السفن العابرة للقناة بنسبة 1.4% والحمولات 0.04% وزيادة العائد بالدولار بنسبة 4.5%، وقد حققت القناة يوم 5 فبراير الحالي أعلى إيراد يومي منذ جائحة كورونا بمرور 74 سفينة وحمولة 4.4 مليون طن وهو ثاني أعلى معدل عبور يومي في تاريخ القناة، حيث حققت إيرادات بقيمة 22.2 مليون دولار.وأكدت "الجمهورية" أن التطوير والتحديث الشامل الذي يشمل كل قطاعات القناة والكوادر البشرية والمشروعات الاستثمارية بمثابة دفعة قوية لزيادة الإيرادات وجذب الاستثمارات.