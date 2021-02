«منحة أم محنة؟!» و«إن كنتم نسيتوا اللي جرى» أبرز مقالات كبار كتاب الصحف

تناول كتاب الصحف الصادرة اليوم الثلاثاء عددًا من الموضوعات المهمة المتعلقة بالشأن المحلي والعربي.ففي عموده "صندوق الأفكار" بصحيفة "الأهرام" وتحت عنوان "منحة أم محنة؟!"، قال رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام الكاتب عبد المحسن سلامة إن البشر دائما ثروة، ولولاهم ما كانت هناك حياة، لكن، دائما، تظل مشكلة الاهتمام بالبشر هي الأهم، ويبقى الفارق بين القدرة على تأهيل وإعداد البشر وبين أعداد كثيفة كغُثاء السيل، كما أشار القرآن الكريم.وأوضح سلامة أن «غُثاء السيل» هم الأمم غير المؤهلة، لكن أعدادها ضخمة، وبالتالي قدراتها محدودة، وتأثيرها أقل، أما الأمم الأخرى فحتى لو كانت قليلة العدد، فإن تأثيرها أكبر، وقدراتها أعلى.وأضاف الكاتب أن السيناريو نفسه ينطبق على الأسرة، فالأسرة التي تستطيع تعليم وتأهيل أبنائها هي الأسرة الأكثر تأثيرا، والأكثر قدرة ماديا ومعنويا، والعكس صحيح.وتابع سلامة أن المشكلة ليست في العدد، وإنما في القدرة على تعليم الأبناء، وتوفير سُبل حياة كريمة لهم، وقد ذهب أحد الأعراب إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمير المؤمنين، يشكو عقوق ابنه، فاستدعى أمير المؤمنين الابن، وحكى له الابن أن أباه اختار له اسما بغيضا، وأنه لم يعلمه، وتركه دون اهتمام، فما كان من أمير المؤمنين إلا أن قال للأب: «لقد عققت ابنك قبل أن يَعُقك».ولفت عبد المحسن سلامة إلى أن "هذه قصة لها معنى تتماشى مع ما نحن بصدده، وهو الحديث عن تنظيم الأسرة، وفي تقديري أن الزوج والزوجة هما المفتاح، وعليهما قبل الإنجاب الإجابة بضمير خالص عن مدى قدرتهما على توفير حياة كريمة للأبناء قبل الحديث عن أي شيء آخر".وفي عموده "من أن لآخر" بصحيفة "الجمهورية" وتحت عنوان "المؤسسة التي تعمل في صمت"، قال رئيس تحرير "الجمهورية" الكاتب عبد الرازق توفيق إن المخلصين، والمهتمين، والمتجردين، والشرفاء ليسوا فقط أشخاصا، ولكن هناك أيضا مؤسسات نشأت وتربت وتأسست منذ قديم الزمان على الوفاء والعطاء والتضحية والعمل في تجرد وإنكار للذات، وفي مصر يوجد أبطال القوات المسلحة، يسابقون الزمن بلا ضجيج، وشعب يحصد ثمار عطاء وتضحيات الرجال، إنها قلعة الوطنية المصرية، والحصن والسند وصمام الأمان، والدرع والردع، جيش عظيم رشيد، يحمي ولا يهدد.وأضاف توفيق: "ربما ونحن نعيش في زخم النعم التي تزخر بها مصر من أمن وأمان واستقرار وسيادة وكرامة واستقلال وقدرة وقوة وردع وثقل ومكانة وتنمية ومستقبل واعد، ننسى أحيانا أصحاب الفضل بعد الله عز وجل، لأن أصحاب الفضل يعملون في صمت وتجرد وإنكار للذات، يضحون حتى ينعم الشعب وتقوى الدولة، ليس لهم مصلحة ولا هدف سوى مصلحة مصر، لا يبحثون عن مكاسب ولا يجرون وراء اختلافات ولا تناحرات، وتبقى مصر هي شغلهم الشاغل وقضيتهم الأولي".وتابع الكاتب: "الحقيقة عندما أتأمل المشهد في مصر، وأمد البصر إلى المنطقة، وأيضا ما آلت إليه أحوالنا وظروفنا من أمن واستقرار وتنمية واختفاء ملامح المعاناة، وأيضا القدرة الهائلة على مواجهة هذا الكم من التحديات والتهديدات والمخاطر والمؤامرات والمخططات وخفافيش الظلام، ومنطقة تعج بالمشروعات الشيطانية والوهمية والأطماع الكثيرة التي تقودها قوى إقليمية تحاول استدعاء ماض بغيض وممارسة هيمنة بربرية، أقول دائما كان الله في عون مصر وقيادتها السياسية، وأرفع القبعة فخرا وتقديرا لقواتنا المسلحة جيش مصر العظيم الذي يتحمل فوق قدرة الجبال في مرحلة استثنائية وغير مسبوقة في تاريخ مصر.وأكد توفيق أن "القوات المسلحة هي عصب وركيزة أمن مصر القومي، ولولا قوتها وجاهزيتها واستعدادها ومواكبتها لكل تطور في العالم، ما كان أمن مصر القومي في سلام، ولطمع الذئاب في مصر، وما نال هذا الشعب كل هذا الأمن والأمان والاستقرار، وما بقيت أراضينا حرة طاهرة، وما كان لمصر أن تؤسس لأكبر عملية بناء في تاريخها، وتنجز كل هذه المشروعات القومية، لذلك فإن الشعب المصري العظيم يثق في قواته المسلحة ويضعها فوق الرأس وفي القلب، ويعتبرها الحصن وصمام الأمان لهذا الوطن".وأشار الكاتب إلى أن مهامًا كثيرة ونبيلة يؤديها أبطال القوات المسلحة ربما لا تراها أعين الكثيرين، لكن يحصدون ثمارها، وينعمون بنتائجها، فمن يتصور أن سيناء التي كانت ملعبا للإرهاب الأسود والخونة والمرتزقة وكل عتاة الإجرام تعود مرة أخرى طاهرة متوضئة بفضل بطولات وتضحيات وانتصارات رجال القوات المسلحة والشهداء الأبرار، بل وتنعم سيناء بأكبر عملية تنمية في تاريخها تجاوزت تكلفتها الـ600 مليار جنيه.ونوّه عبد الرازق توفيق بأن "قواتنا المسلحة الشريفة التي تعيش حالة عمل على مدار الساعة لم تنتصر في معركة البقاء فحسب، بل أيضا في معركة البناء، وكانت شريكا أساسيا وفاعلا وملهما في الإنجاز والانضباط والجودة والحفاظ على أموال المصريين، فالمشروعات تتم بأعلى جودة وبأقل سعر ممكن وطبقا للمواصفات العالمية"، مؤكدًا أن "القوات المسلحة أبدا لم تفرط في مهمتها الأساسية والمقدسة في حماية الوطن، بل إن هذه المهمة أصبحت ترتكز على قوة رشيدة هي الأقوى والأفضل في المنطقة وإفريقيا، جيش عظيم يمتلك من الخبرات والإمكانيات والعقيدة والتاريخ ما يجعله بالفعل هو الحصن والسند للوطن بل للأمة العربية، جيش الحق الذي يخشاه الجميع، جيش النصر أو الشهادة الذي يحترمه العدو قبل الصديق".وفي عموده "إنها مصر" بصحيفة "الأخبار" وتحت عنوان "سلام النفس"، قال رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الكاتب كرم جبر إنه عندما يرتفع في السماء عاليًا نداء «لا إله إلا الله»، فهذا معناه لمن يتقى الله أن تتوحد القلوب وتتطهر المشاعر، ليس لتوظيف الدين لصالح الأغراض السياسية، أو أن تزعم جماعة بأنها صاحبة وكالة السماء حصريًا، وأن أتباعها فقط هم المسلمون، فليس من تعاليم الإسلام استغلال فقر الناس والمتاجرة بآلامهم وأوجاعهم، وإنما نشر الرحمة والتكاتف والتعاطف، وأن يكون الغني عونًا للفقير، والقادر سندًا للمحتاج، فلا فضل إلا بالتقوى والعمل الصالح.وأضاف جبر: "أقول ذلك لمن يحاولون تجريد الوطن من هويته، وانتزاع علمه ورايته، فالأديان لا تحض على كراهية الأوطان، ومخطئ من يتصور أن حب الوطن يتعارض مع حب الدين، ويجب ألا يغيب عنا دعاء «لك يا مصر السلامة وسلامًا يا بلادي»".واعتبر الكاتب أن "الإصلاح الحقيقي هو الصدق مع النفس، وأن نرفع أيدينا مخلصين بالدعاء: «اللهم إنا نسألك أن تطهر قلوبنا، وتكشف كرْبنا، وتغفر ذنبنا، وتصلح أمرنا، وتغني فقرنا، وتكشف همنا وغمنا، واجعل لنا من كل خير نصيبًا، وإلى كل خير سبيلًا، برحمتك يا أرحم الراحمين»، ولا تلهينا هموم الحياة ومشاغلها عن الاحتماء بسماحة الدين".وتابع جبر: "ما أحوجنا إلى سلام النفس والقلب والضمير، وأن يلتئم الشمل وتهدأ حدة المكائد والصراعات، وتمتد الأيدي للبناء وليس الهدم والتخريب، وأن نزرع الأرض خيرًا وليس ألغامًا ومتفجرات، أقول هذا الكلام للذين يمرحون في البلاد طولًا وعرضًا، ويلوثون باسم الدين عقول شباب أبرياء، والإسلام بريء منهم ومن أفعالهم وأقوالهم".وألمح الكاتب إلى أن الرئيس الراحل محمد أنور السادات «لو» تردد، لكانت سيناء الآن في علم الغيب، و«لو» سمع العرب والفلسطينيون كلامه، لكان العلم الفلسطيني يرفرف الآن فوق دولة مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، فلم يترك السادات قضية بلاده للمراهنات والمزايدات والصخب والضجيج الآتي من بعض الأصوات المعارضة، وقرر أن يكون شجاعًا في السلام، كما كان شجاعًا في الحرب.وأشار كرم جبر إلى أن البعض لا ينظرون إلا تحت أقدامهم، ويتصورون أن إضعاف مصر قوة لهم، وأن قوتها تمنع جلوسهم على عجلة القيادة في المنطقة، وأن إغراقها في المشاكل حل لمشاكلهم.وفي عموده "فصل الخطاب" بصحيفة "المصري اليوم" وتحت عنوان "إن كنتم نسيتوا اللي جرى"، قال الكاتب حمدي رزق إن "خرفان إسطنبول المتباكون ليلًا على قنوات رابعة التركية على الحق المصري الثابت في مياه النيل الأزرق يخرسون، ويخجلون، ويلقون بأنفسهم من فوق جسر «البوسفور» انتحارًا على طريقة «خذني بعاري»".وأضاف رزق: "فاكرين «وفد الدبلوماسية الشعبية الهزلية» من سعوا سعيًا حثيثًا إلى «خطب ود» إثيوبيا وتمكينها من رقاب المصريين بمجرد سقوط نظام الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، انتقامًا، فالصورة على موقع «يوتيوب» محفوظة تجمعهم جميعًا مع سيئ الذكر «ميلس زيناوى بن أمليص» رئيس وزراء إثيوبيا الراحل، اللي نيمهم على ودانهم، والتف كالحية الرقطاء من حول خصر الدولة المصرية، التي كانت لتوها خارجة من «ثورة ملونة» أتت على منعتها وسلمتها للميليشيات الإخوانية تهدر مصالحها الاستراتيجية".وتابع الكاتب: "الخيانة الإخوانية في قضية مياه النيل مسجلة عليهم صوتًا وصورة، راجعوا «اجتماع باكينام» في قصر الاتحادية، يوم وقف رئيس الإخوان في ملئه يهذي في قضية أمن قومي، الاجتماع الكارثي في زمن الاحتلال الإخواني أسس للكارثة التي يشمتون فيها الآن".وأكد حمدي رزق أن "القيادة المصرية المخلصة للتراب الوطني لا تزال تزيل آثار العدوان الإخواني على حق مصر الثابت والأصيل في مياه النيل"، مشيرًا إلى أن "عبثيات الإخوان ترقى لمستوى الخيانات العظمى لم يُحاكموا عليها، ولا يخجلون منها، بل ويرمون الشرفاء بالباطل، صحيح اللي اختشوا ماتوا غرقى في ماء الخجل، ألا تخجلون!".وفي عموده "العودة إلى المستقبل" بصحيفة "روزاليوسف" وتحت عنوان "73 ألف اختراق للخصوصية"، قال المهندس زياد عبد التواب إن "عصرنا الحالي يمكن أن يطلق عليه بحق «عصر الشبكات»، ويأتي على رأسها شبكة الإنترنت، والتي يمكن لأي فرد الاتصال بها بوسائل متعددة وبسرعات معقولة تتنوع بين الاتصال من خلال خطوط التليفون الأرضية بنظام الـADSL أو الاتصال مباشرة بكوابل الألياف الضوئية Fiber to the home (FTTH) والتي بدأت تصل بتغطيتها إلى المنازل والشركات والمؤسسات الحكومية والخاصة أو من خلال التليفون المحمول من خلال الواي فاي Wi-Fi أو من خلال الاتصال بشبكة المحمول Mobile Data أو من خلال الاتصال بالأقمار الصناعية.وأضاف عبد التواب أن هذا عن أساليب الاتصال، أما عمن يتصل فينقسم إلى قسمين: الأول هو الإنسان بذاته، وتكون البيانات المرسلة والتي يتم استقبالها هي بياناته شخصيا؛ والقسم الثاني هو اتصال الآلة مباشرة بشبكة الإنترنت فيما يطلق عليه إنترنت الأشياء IoT (Internet of thing)، ومعناه أن كل الأشياء يمكنها الاتصال بشبكة الإنترنت وتوليد بيانات وتبادلها مع البشر أو مع أشياء أخرى، والأشياء قد تشمل الأجهزة المنزلية والسيارة والأبواب والنوافذ وأجهزة الإنذار والإطفاء وكاميرات المراقبة أيضا.وتابع عبد التواب أنه "عندما يتعلق الأمر بأمن المعلومات، فإن اتصال تلك الأشياء بشبكة الإنترنت يجعلها معرضة لخطر الاختراق والإتلاف والسيطرة من خلال المخترقين الهواة أو المحترفين الموجودين بكثرة على شبكة الإنترنت، ومثال لذلك كاميرات المراقبة التي نستخدمها بكثرة لأغراض متعددة لمراقبة ومتابعة الشوارع والمنازل والمدارس والمتاجر والمستشفيات ودور التسلية والعبادة وخلافه، وتلك الكاميرات نظرا لاتصالها بشبكة الإنترنت تحتاج إلى مجموعة من الإجراءات لتأمينها وتقليل فرص اختراقها وإذاعة ما تبثه على العامة، فهناك أحد المواقع الإلكترونية يقوم ببث حي لنحو 73 ألف كاميرا متصلة بشبكة الإنترنت حول العالم، والطريف أن الموقع يصنفها طبقا للدولة ولنوع الاستخدام ويتيح مشاهدتها للكافة، لذا يجب الانتباه".وأوضح زياد عبد التواب أن من أبسط الإجراءات الواجب اتخاذها: أولا اختيار موديل وماركة جيدة، ففي الغالب الكاميرات الأرخص سعرا أسهل في الاختراق؛ وثانيا يجب تحديث نظام التشغيل الخاص بها كلما صدر تحديث له؛ وثالثا وهو الأهم ضرورة تغيير كلمة السر بصورة دورية وجعلها معقدة قدر الإمكان وعدم الإبقاء على كلمة السر الأولى التي أتت بها الكاميرا وهي السبب في اختراق غالبية تلك الكاميرات، فالانتباه مطلوب لحماية الخصوصية والاستمرار في استخدام تلك التقنيات والوقاية من أضرارها الجانبية.