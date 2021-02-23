أردوغان يضع حجر أساس مدرسة «الذئاب الرمادية» في أذربيجان

من المتوقع أن يضع الرئيسان التركي والأذربيجاني رجب طيب أردوغان وإلهام علييف، الأساس لمدرسة أقامها زعيم جماعة "الذئاب الرمادية" دولت بهجلي في مدينة شوشي الأرمينية في ناجورنو كاراباخ، والتي أصبحت تحت سيطرة أذربيجان، وفقا لما نقلته صحيفة "حريت" التركية.وترتبط "الذئاب الرمادية" ارتباطًا وثيقًا بحزب الحركة القومية (MHP)، الذي لديه تحالف سياسي مع حزب أردوغان للعدالة والتنمية (AKP)، كما يُنظر إليها على أنها الجناح العسكري لحزب الحركة القومية وهي معروفة بإحداث فوضى في جميع أنحاء العالم.وكان بهجلي قد أعلن في وقت سابق عن نيته فتح مدرسة في سوشي وادعى أن أردوغان وعلييف قد وافقوا على المبادرة.