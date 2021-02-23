86001 إصابة بكورونا في قيرغيزستان

سجلت قيرغيزستان اليوم الثلاثاء 72 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي المصابين في البلاد إلى 86 ألفا وحالة واحدة، بجانب تسجيل حالتي وفاة جديدتين.وذكر المركز المعني برصد حالات (كوفيد-19) وفقا لوكالة أنباء (آكي بيرس) الرسمية في قرغيزستان - أن البلاد سجلت في الوقت ذاته 76 حالة شفاء تام من المرض، مما رفع إجمالي المتعافين إلى 82 ألفا و879 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1460 حالة.ووفقا للبيانات الرسمية، يتلقى 383 مريضًا في الدولة الواقعة بوسط قارة آسيا العلاج في المستشفيات في جميع أنحاء البلاد، منهم 20 في حالة حرجة.