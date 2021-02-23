رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 23 فبراير 2021 الموافق 11 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تكنولوجيا

ناسا تنشر أول تسجيل صوتى من المريخ

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 07:55 ص
ناسا
ناسا
أ ش أ
طباعة
كشفت وكالة الفضاء الأمريكية «ناسا»، اليوم الثلاثاء، أول تسجيل صوتي من المريخ وثقته مركبة برسفيرنس، إضافة إلى مقطع فيديو يظهر هبوط المركبة على سطح الكوكب الأحمر.

وذكرت ناسا ـ في بيان لها أوردته قناة «الحرة» الأمريكية ـ أنه رغم تعطل ميكروفون المركبة أثناء الهبوط، إلا أنها تمكنت من التقاط صوت نسمة من الهواء على سطح المريخ بعد هبوطها في مهمة البحث عن آثار حياة سابقة وكشف أسرار الكوكب، ويدوم التسجيل الصوتي 18 ثانية.

وقال دايف جرويل، المهندس الرئيسي المشرف على أنظمة الكاميرا والميكروفون في المركبة «ما يمكن سماعه خلال عشر ثوان من التسجيل هو صوت الهواء على سطح المريخ، الذي التقطه الميكروفون وتم بثه إلى الأرض»، وفقًا لما نقلته فرانس برس.

كما نشرت الوكالة أول فيديو لعملية هبوط المركبة التي توجهت للكوكب الأحمر، يدوم ثلاث دقائق و25 ثانية، ويظهر إطلاق مظلة هبوط مزينة باللونين الأحمر والأبيض ويبلغ قطرها 21.5 متر.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

5 وفيات و5 مصابين حتى الآن بحادث غرق مركب الإسكندرية

غرق مركبين بـ19 مواطنا في بحيرة مريوط بالإسكندرية

قاتل أمه المسنة بنجع حمادي:«ما رضيتش تعمل شاي وما بتشدش السيفون»

نماذج امتحانات الصف الثاني الإعدادي الاسترشادية الموحدة للترم الأول 2021

الصور

image description

محافظ أسيوط: تسليم 4 أجهزة مولدات أكسجين للمستشفيات لمواجهة كورونا

image description

ننشر تفاصيل المجلس التنفيذى لمحافظة دمياط

image description

إطلاق اسم الشاعر فاروق شوشة على مدرج بجامعة دمياط

image description

تغطية ترعة الخياطة بدمياط (صور)

image description

2.8 مليون جنيه لسيارات كسح المياه بدمياط

الأكثر قراءة

حقيقة إلقاء وزير التعليم بيانًا لتأجيل امتحانات الترم الأول

الصور الأولى من حادث مصرع رجل الأعمال ياسين عجلان

نماذج امتحانات الصف الثاني الإعدادي الاسترشادية الموحدة للترم الأول 2021

تفاصيل الحالة الصحية للفنان أحمد مكي بعد إصابته بكورونا

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

قصة «المنتج» أحمد زكي.. خسر كل أمواله وخاصم محمد خان وفشل في سداد الديون

منوعات

مواقيت الصلاة فى مصر اليوم الثلاثاء 23-2-2021

ميك جاجر يروى فيلما بصوته احتفالا بذكرى تأسيس «قاعة ألبرت» الملكية

مدير التعاقدات بالأهلى يكشف حقيقة ضم مهاجم جديد للفريق

منتخبا المغرب وجامبيا يتأهلان لربع نهائى أمم أفريقيا للشباب

أيام زمان

رقصك حلو ومش حرام.. حكاية تحية كاريوكا مع «هز الوسط»

«مش عارفة إنها كبرت».. تحية كاريوكا تتحدث عن ماجدة

«خدوا حاجات الرقاصة».. مأساة تحية كاريوكا مع أسرتها

«الدين لا يعارض الرقص».. الوجه الآخر لـ تحية كاريوكا

مقالات الرأي
ماجد حبته
محاولة اغتيال باشاغا!
مؤمن المحمدي
أبوألفين جنيه
القس. رفعت فكرى
‏التشويه التناسلى للإناث
---
المعارضة والشخصية الوطنية
المزيد

الثقافة

تعرف على أحدث إصدارات دار النسيم للنشر

الليلة.. عرض فيلم «شاهد على المحاكمة» بقصر السينما

العربية للعلوم تطرح رواية «القلم أمضى من السيف»

المجموعة القصصية «العازف» على طاولة مركز الحرية للإبداع.. الليلة