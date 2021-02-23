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الثلاثاء 23 فبراير 2021 الموافق 11 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان تعقد دورة استثنائية.. اليوم

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 07:47 ص
اللجنة العربية الدائمة
اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان
وسام عطية
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تعقد اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، بدعوة من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، دورة استثنائية، عبر تقنية الاتصال المرئي، برئاسة الكويت، وبمشاركة الجهات الحكومية المعنية في الدول الأعضاء.

ويعود الطابع الاستثنائي للدورة إلى أن جدول الأعمال يقتصر على البنود ذات الأولوية أو ذات الطابع الإجرائي الاستعجالي، بحكم الظروف التي تفرضها الجائحة التي لا تزال تخيم بظلالها على عالمنا ويتعذر معها انعقاد أعمال الدورة حضوريا.

ويتضمن مشروع جدول الأعمال:

1 - مواصلة بحث سبل التصدي للانتهاكات الإسرائيلية والممارسات العنصرية في الأراضي العربية المحتلة.
2 - سبل معالجة معضلة الأسرى والمعتقلين العرب في السجون الإسرائيلية وجثامين الشهداء الفلسطينيين والعرب المحتجزين لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلية في مقابر الأرقام.

- نتائج اجتماع الدول الأطراف في الميثاق العربي.
وسيتم خلال أعمال الدورة الاستثنائية أخذ العلم بنتائج اجتماع الدول الأطراف في الميثاق العربي لحقوق الإنسان المنعقد بتاريخ 15 فبراير الحالي والمخصص للنظر:

1 - تعديل مسمى «لجنة حقوق الإنسان العربية» إلى «لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان».
2 - متابعة نتائج الاجتماع المشترك لفريق الخبراء الحكوميين المعني بالخطة العربية للتربية على حقوق الإنسان وفريق الخبراء الحكوميين المعني بالخطة العربية لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان، المنعقد بتاريخ 10 فبراير الحالي والمخصص لتحديث مضامين الخطتين.

وسوف ترفع التوصيات الصادرة عن اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان في دورتها الاستثنائية إلى الدورة القادمة (155) لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري للنظر في اعتمادها.

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